Las empresas Uber y Cabify reevaluarán su operación en Uruguay tras la aprobación del decreto en la Junta Departamental de Montevideo que les prohíbe usar taxímetros para cubrir sus viajes.

La normativa fue votada por mayoría este jueves en el legislativo departamental y establece la prohibición a las aplicaciones de transporte que operan en Montevideo ofrecer, procesar o adjudicar viajes de taxi.

Ante esta situación, las dos empresas emitieron un comunicado en rechazo a la normativa aprobada.

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“La decisión de la Junta Departamental de Montevideo nos deja sin otra opción que reevaluar nuestra operación en Uruguay”, indicó Uber. Y agregó: “la acumulación y superposición de regulaciones desactualizadas hace difícil ver un camino claro para sostener una operación viable en el país”.

Además, la empresa informó que solicitaron formalmente reuniones con el presidente de la República, Yamandú Orsi, y el intendente de Montevideo, Mario Bergara.

Por otra parte, la empresa Cabify también divulgó un comunicado y manifestó preocupación por lo votado en la Junta.

Indicó que: “de aprobarse, vulneraría la normativa nacional vigente e impediría que los taxis continúen ofreciendo sus servicios junto a los autos particulares en las aplicaciones de movilidad que hoy operan en la ciudad”.

“Esta grave modificación no sólo limitaría la libertad de elección de los pasajeros, sino que también privaría a miles de taxis de la posibilidad de acceder a una mayor demanda y, por ende, a mejores ingresos”, indicaron.

En ese sentido, consideraron importante tener en cuenta los antecedentes de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, que recientemente indicó que son ilegales las exigencias de exclusividad impuestas por la Gremial del Taxi.

“La norma que se proyecta aprobar carece de fundamento y procura beneficiar solamente a un operador dentro del mercado de transporte”, concluyó la empresa, y agregó que analizan tomar las acciones legales pertinentes.