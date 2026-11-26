Alerta en salas de la Dirección General de Casinos en Florida y Carmelo permitió detectar un ciberataque proveniente del exterior del país, informó el Ministerio de Economía y Finanzas.

Por esta razón, el sábado 21 de noviembre la Dirección resolvió detener parte de su operativa administrativa, de forma preventiva.

"El incidente no afectó la operativa de juego en las salas y casinos, con excepción de las salas de esparcimiento Florida y Carmelo, a las que se dispuso el cierre preventivo", señala el comunicado.

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"Se activó un protocolo preventivo que aisló el acceso a la red en todas las salas con el objetivo de evitar que el resto de las instalaciones fueran comprometidas. Esta medida permitió mantener la operativa de las salas de forma autónoma, aunque con algunas restricciones menores", agrega.

Desde la Dirección General de Casinos enfatizan en que los servicios afectados fueron administrativos y que no se vio afectada la operativa ni la recaudación.

Actualmente trabajan con otros organismos para reestablecer el funcionamiento con normalidad.