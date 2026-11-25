Pasaban unos minutos de las 11 de la noche del martes, iban 12 horas de interpelación a la ministra de Salud Cristina Lustemberg por el caso de la sanción a la anestesista Inés Miralles, cuando el diputado del Frente Amplio Sebastián Valdomir llamó “carroñero” a un legislador del Partido Nacional. Primero lo dijo en general y luego dirigiéndose directamente a un diputado de la oposición.

“Acá hay un ejercicio del oportunismo político tan atroz, que realmente en algún momento hay que solidarizarse con la familia, que hayan utilizado el dolor de una madre para traer aquí una interpelación a una ministra, y utilizar ese dolor con fines políticos”, dijo Valdomir en sala. Se refería a la familia de Soledad Barrera, la pediatra que falleció por un acto de mala praxis de la anestesistas Miralles.

“En campaña a esto se lo llama ser carroñero”, agregó Valdomir, y apuntó: “Pararse arriba del cuerpo de una persona para hacer política propia, eso es imperdonable para un buen político pero por sobre todo para un buen ser humano. Hay que animarse a decírselo, los están utilizando. Están utilizando su dolor para llevar agua para su molino. Eso habla de un mal ser humano, habla de ser carroñero”.

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Ante las advertencias del presidente de la Cámara Rodrigo Goñi y los comentarios que surgieron en sala, Valdomir dijo que no estaba aludiendo a nadie en particular. “No estoy aludiendo a nadie”, dijo.

Luego siguió hablando y en un momento fue interrumpido por diputados del Partido Nacional, y fue allí cuando Valdomir los miró y dijo: “Usted es un carroñero. Usted es un carroñero. Usted hace de la política una carroña”.

El diputado interpelante de la ministra fue Federico Casaretto, del Partido Nacional. Este miércoles en el programa Arriba Gente de Canal 10, Casaretto dijo que Valdomir “habitualmente tiene estos episodios de violencia, incluso en una oportunidad violencia física”.

En sala, durante la interpelación, Casaretto dijo que en una comisión con el ministro de Ambiente Edgardo Ortuño, Valdomir había intentado agredirlo, y que no lo hizo porque fue detenido por sus compañeros de bancada.

Tras los dichos de Valdomir, varios legisladores de la oposición le exigieron que pida disculpas y se retracte. Uno de ellos fue Gerardo Sotelo, del Partido Independiente.

Y una diputada del Partido Nacional, Mercedes Long, se emocionó y terminó llorando al responder los dichos de Valdomir.