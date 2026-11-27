Personal de Homicidios trabaja en Camino del Tranvía a la Barra y Camino Paurú tras el hallazgo de un bolso con 6 armas y cargadores.
Hallaron bolso con 6 armas y cargadores en zona rural de Montevideo; investigan vínculo con delitos
Personal de Homicidio, Policía Científica y Digoe trabajan en la zona ubicada detrás del Parque Lecocq. Tres de las armas encontradas son pistolas automáticas.
Personal de Inteligencia obtuvo el dato de que en el lugar había armas escondidas. Tras recorrer el lugar, encontraron el bolso.
Los efectivos llevarán adelante las averiguaciones correspondientes para ver si las armas están vinculadas a delitos cometidos.
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En la zona no hay cámaras de videovigilancia ni vecinos.
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