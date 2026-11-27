Personal de Homicidios trabaja en Camino del Tranvía a la Barra y Camino Paurú tras el hallazgo de un bolso con 6 armas y cargadores.

Personal de Inteligencia obtuvo el dato de que en el lugar había armas escondidas. Tras recorrer el lugar, encontraron el bolso.

Los efectivos llevarán adelante las averiguaciones correspondientes para ver si las armas están vinculadas a delitos cometidos.

En la zona no hay cámaras de videovigilancia ni vecinos. #AHORA | Actualización: al momento hay 6 armas incautadas, al menos 3 son pistolas automáticas. Policía Científica trabaja en Camino del Tranvía a la Barra y Camino Paurú. Los detalles con @miguechagas https://t.co/IjIPDNc6zA — Subrayado (@Subrayado) November 27, 2026

Temas de la nota armas

cargadores