Operativo del que participó Negro en Marconi identificó a 247 personas y controló 178 vehículos: hubo tres motos incautadas

La Operación Dominó de la Policía comenzó a realizarse este viernes de tarde en el barrio Marconi, luego de intensas balaceras en los últimos días. En uno de los puntos de control estuvieron autoridades, entre ellas, el ministro del Interior, Carlos Negro.

Desde el Ministerio del Interior informaron a Subrayado este sábado que fueron identificadas 247 personas, pero no hubo reporte de detenidos. Además, fueron controladas 91 motos y 87 autos. De ese total, tres motos fueron incautadas.

Seguí leyendo Los operativos en el Marconi "van a durar lo necesario de acuerdo a la evaluación que vamos a hacer día a día", dijo Negro

La información oficial señala que el sistema de detección Shotspotter no registró ningún disparo en la zona. De momento, desde la cartera no precisaron durante qué lapso.

Negro dijo durante el operativo que estos controles “van a durar lo que tengan que durar, lo necesario de acuerdo a la evaluación que vamos a hacer día a día”.

Sobre el operativo, agregó que “luego de ser evaluado positivamente pasará a otra zona según los requerimientos y las circunstancias”.

Consultado sobre las balaceras en Las Acacias, el ministro dijo que ese tipo de hechos dejan claro el incremento de armas y el descontrol que hay con las municiones. “Estamos trabajando en ese tema, estamos atrás de un proyecto de ley, estamos atrás de un proyecto reglamentario para abordar esta temática”, afirmó.

Subrayado informó que en la noche del miércoles y madrugada del jueves hubo más de 500 disparos en Marconi. Hubo tiroteo entre delincuentes y policías y el procedimiento derivó en la detención de uno de ellos, un hombre con influencia en el delito en la zona, según los investigadores.