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HASTA PASADO EL MEDIODÍA

Tránsito cortado en General Flores y el Palacio Legislativo por asamblea del Sunca

El sindicato del Sunca realiza una asamblea en General Flores y Avenida de las Leyes, detrás del Palacio Legislativo, y el tránsito en la zona está cortado. Hay desvíos en varias cuadras a la redonda.

Asamblea del Sunca y tránsito alterado en las inmediaciones del Palacio Legislativo.

Asamblea del Sunca y tránsito alterado en las inmediaciones del Palacio Legislativo.

El sindicato de la construcción (Sunca) realiza una asamblea este jueves de mañana en la plaza 1º de Mayo, detrás del Palacio Legislativo, y el tránsito en la zona se ve alterado o directamente cortado.

Se espera una asamblea multitudinaria para analizar y eventualmente aprobar el acuerdo alcanzado con las cámaras empresariales que implica un nuevo convenio colectivo a cinco años y la reducción del tiempo de trabajo, de 44 a 40 horas semanales de forma progresiva hasta el 2030.

Por esta asamblea está cortado el tránsito en General Flores, desde Avenida de Las Leyes hasta Isidoro de María (dos cuadras), y los alrededores de la plaza 1º de Mayo.

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Está previsto que la asamblea del Sunca comienza a media mañana, alrededor de las 10, y que se extienda hasta pasado el mediodía.

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