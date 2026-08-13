El sindicato de la construcción (Sunca) realiza una asamblea este jueves de mañana en la plaza 1º de Mayo, detrás del Palacio Legislativo, y el tránsito en la zona se ve alterado o directamente cortado.
Tránsito cortado en General Flores y el Palacio Legislativo por asamblea del Sunca
El sindicato del Sunca realiza una asamblea en General Flores y Avenida de las Leyes, detrás del Palacio Legislativo, y el tránsito en la zona está cortado. Hay desvíos en varias cuadras a la redonda.
Se espera una asamblea multitudinaria para analizar y eventualmente aprobar el acuerdo alcanzado con las cámaras empresariales que implica un nuevo convenio colectivo a cinco años y la reducción del tiempo de trabajo, de 44 a 40 horas semanales de forma progresiva hasta el 2030.
Por esta asamblea está cortado el tránsito en General Flores, desde Avenida de Las Leyes hasta Isidoro de María (dos cuadras), y los alrededores de la plaza 1º de Mayo.
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Está previsto que la asamblea del Sunca comienza a media mañana, alrededor de las 10, y que se extienda hasta pasado el mediodía.
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