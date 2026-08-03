El Departamento de Homicidios y el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía llevan adelante allanamientos este lunes en el barrio Marconi en busca de indicios sobre hechos de violencia ocurridos en la zona.
Policía realiza allanamientos en el Marconi: incautaron arma descartada y analiza vinculación con hechos violentos
El Departamento de Homicidios y el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía lleva adelante los operativos en busca de indicios para esclarecer episodios de violencia ocurridos en la zona.
Fuentes policiales indicaron a Subrayado que mientras allanaban una casa vieron que unas personas se descartaban de un arma. La pistola Glock fue incautada y será analizada para ver si tiene vinculación con alguno de los hechos que son investigados.
Al momento no hay detenidos.
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