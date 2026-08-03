Policía realiza allanamientos en el Marconi: incautaron arma descartada y analiza vinculación con hechos violentos

#AHORA | El Departamento de Homicidios y el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía llevan adelante allanamientos en el barrio Marconi en busca de indicios sobre hechos de violencia ocurridos en la zona. Al momento no hay detenidos. En Manga hace unos instantes también se… pic.twitter.com/hpoJCwcPDU