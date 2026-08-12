Un accidente frontal entre un auto y una camioneta dejó a uno de los conductores en estado grave, siendo trasladado de urgencia a un centro de salud.
Un auto y una camioneta chocaron de frente en bulevar Artigas y uno de los conductores fue trasladado grave
El accidente entre el auto y la camioneta ocurrió este miércoles en bulevar Artigas y Colorado. El conductor de la camioneta fue trasladado en estado grave.
Ocurrió este miércoles al mediodía en bulevar Artigas y Colorado, cuando un auto cruzó el cantero y chocó de frente con la camioneta.
De acuerdo a la información primaria obtenida en el lugar, al auto se le trancó el acelerador y terminó cruzando el cantero y chocando con la camioneta que circulaba en sentido contrario.
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El conductor de la camioneta quedó atrapado y debió ser rescatado por bomberos y médicos.
El tránsito en la zona se vio alterado durante varias horas.
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