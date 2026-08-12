Milei apuntó contra Natalia Oreiro; la uruguaya cuestionó al gobierno y el presidente salió a responderle en redes

Javier Milei apuntó contra Natalia Oreiro luego de que la actriz uruguaya expresara su opinión en contra del Gobierno.

Fiel a su estilo, tal como hizo contra Lali Espósito en varias oportunidades y también contra María Becerra, el dirigente libertario utilizó sus redes sociales para lanzar un filoso mensaje.

Todo empezó el domingo en La noche de Mirtha Legrand.

Seguí leyendo Gobierno de Brasil resolvió retirar a su embajador en Buenos Aires tras insultos de Milei a Lula da Silva

Natalia Oreiro expresó: “Lo que pasa que un error tonto de la política puede llevarse puesto un montón de gente necesitada”.

Oreiro agregó: “Si vos le hacés un guion a la gente y después en la realidad no lo podés llevar adelante porque estabas actuando, es un gran problema”.

Horas después de que Oreiro se sentara en la mesa de Legrand, Milei compartió en historias de su cuenta oficial de Instagram una publicación de la cuenta “El profesor Caleb” que apuntaba contra la artista uruguaya.

“Se llama Natalia Oreiro. Dijo que los “errores” del gobierno se llevan puesta a mucha gente. Pero Oreiro es fan n.°1 del régimen de Putin en Rusia. Donde no podés criticar porque te desaparecen o liquidan. Es fácil opinar desde acá”, se puede leer en la placa.

En las últimas horas, el mandatario compartió otra publicación de la cuenta “Contrarrelato” de un momento en particular de programa con Legrand en que Oreiro contaba que tenía una casita en Uruguay y La Chiqui la interrumpió para corregirla: “¿Qué una casita? Una estancia, querida”.

“Natalia Oreiro: la rusa amante de Putin que trabaja de buena y vive en mansiones”, dice el texto.