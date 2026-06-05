Los operativos en el Marconi "van a durar lo necesario de acuerdo a la evaluación que vamos a hacer día a día", dijo Negro

El ministro del Interior, Carlos Negro, dijo que los operativos en el barrio Marconi "van a durar lo que tengan que durar, va a durar lo necesario, el tiempo necesario de acuerdo a la evaluación que vamos a hacer día a día".

"No queremos dar detalles acerca de la operativa en sí (...) tenemos el despliegue estratégico y táctico que amerita las circunstancias y la zona", explicó

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Negro se refirió al comando operativo creado en las últimas horas que realizará el seguimiento específico para este tipo de operativos.

"Luego de ser evaluado positivamente pasará a otra zona según los requerimientos y las circunstancias", señaló.

Consultado sobre las balaceras en Las Acacias, el ministro dijo que ese tipo de hechos dejan muy claro el incremento de armas y el descontrol que hay con las municiones.

"Estamos trabajando en ese tema, estamos atrás de un proyecto de ley, estamos atrás de un proyecto reglamentario para abordar esta temática", subrayó.