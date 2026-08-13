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Cinco detenidos tras allanamientos en Villa Española: estaban a cargo de bocas de droga del clan familiar Los Albín

La Policía hizo cinco allanamientos simultáneos en el barrio Villa Española y detuvo a cinco personas encargadas de bocas de drogas.

Allanamientos en Villa Española dejan cinco detenidos.

Foto: Subrayado. Allanamientos en Villa Española dejan cinco detenidos.

Foto: Subrayado. Allanamientos en Villa Española dejan cinco detenidos.

La Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas realizó este miércoles de tarde cinco allanamientos simultáneos en inmediaciones de las calles Cervantes Saavedra y Juan Vicente Arcos, en Villa Española.

Luego de tareas de análisis e inteligencia, la Policía detuvo a cinco personas que estaban encargadas de manejar bocas de venta de drogas en la zona y que tienen vínculo con el clan familiar Los Albín, según dijeron fuentes policiales a Subrayado.

Durante los allanamientos se incautaron varios envoltorios de nailon con pasta base y piedras de esa droga, con un peso superior a 500 gramos. También fueron encontrados envoltorios y bolsas con cocaína, por más de 60 gramos, además de marihuana y otros envoltorios destinados al microtráfico.

cinco detenidos en villa espanola encargados de bocas de venta de drogas, vinculados a los albin
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Cinco detenidos en Villa Española encargados de bocas de venta de drogas, vinculados a Los Albín

Los policías incautaron además un revólver calibre .357 y cartuchos, $62.098 y 13 celulares.

En la zona opera el clan familiar conocido como Los Albín, vinculado a la venta de drogas. En 2023 se recrudeció el enfrentamiento entre Los Albín y Los Suárez, lo que derivó en un aumento de la violencia en Villa Española y barrios aledaños.

La Policía sostiene que los clanes familiares vinculados al narcotráfico generan conflictos y enfrentamientos en la zona.

Las actuaciones están a cargo de la Fiscalía de Estupefacientes de 4.º turno. Los cinco detenidos permanecen a disposición de la Fiscalía y en las próximas horas serán llevados ante la Justicia.

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