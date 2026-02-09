RECIBÍ EL NEWSLETTER
SAN CARLOS

Operación No Tier: 14 allanamientos terminaron con 9 detenidos y la incautación de armas y droga

La Jefatura de Policía de Maldonado, a través del Área de Investigaciones de la Zona Operacional III, llevó adelante el operativo que desbarató a una banda que se dedicaba a la venta de estupefacientes en la ciudad de San Carlos con vinculaciones en la península.

Ministerio del Interior

Ministerio del Interior

En el marco de a Operación No Tier, la Policía de Maldonado realizó 14 allanamientos que terminaron con la detención de 9 personas (4 requeridas) y la incautación de armas de fuego y estupefacientes.

Los efectivos incautaron 9 armas de fuego (dos pistolas calibre 9 mm, un revólver, dos escopetas y un rifle de precisión), Cartuchos de distintos calibres, 3 kilogramos de sustancia vegetal, 3 kilogramos de cocaína, celulares, handys, $ 290.000 y cámaras de videovigilancia.

El jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, dijo que los allanamientos se realizaron en la zona de Brisas del Monte. "Esta operación recién inicia, estamos trabajando (...) esto da inicio a operaciones más grandes, algunas investigaciones venían desde setiembre del año pasado", comentó.

Foto: FocoUy. Robot utilizado para inspeccionar las alcantarillas en Ciudad Vieja.
Seguí leyendo

Siguen las pericias bajo tierra en Ciudad Vieja; declaran en Fiscalía los diez detenidos y hay un requerido

Trezza recordó que en Brisas del Monte ya se habían realizado intervenciones que terminaron con la condena de 9 personas.

El caso estuvo bajo la órbita de la fiscal de 4° Turno Carolina Dean.

Los allanamientos se llevaron a cabo con el apoyo de la Guardia Republicana, el Grupo de Reserva Táctico (GRT), la Dirección Nacional de Hechos Complejos, la Brigada Departamental Antidrogas, las Seccionales 12.ª y 2.ª de Maldonado, el Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) y la Dirección Nacional de Aviación de la Policía Nacional.

operación-no-tier-interior
Ministerio del Interior

Ministerio del Interior

Temas de la nota

Lo más visto

video
PANDO

Escribana estafó a cerca de 20 clientes por monto cercano a un millón de dólares y este lunes hay audiencia 
En florida

Camioneta de Policía Caminera volcó en ruta 5: tres efectivos heridos, uno de ellos grave
ACTUALIZACIÓN

Está en CTI la mujer embestida por un ómnibus en el Centro; el conductor se encuentra detenido
MONTEVIDEO

Mujer denunció que un taxista le robó una valija que pretendía enviar como encomienda a través de una aplicación
montevideo

Encuentran crucera en una playa: colaboradores rescataron al animal y explicaron por qué aparecen

Te puede interesar

Presidencia
COMPARTIERON VUELO DESDE CHINA

Yamandú Orsi no tiene varicela; los estudios dieron negativo tras el contagio del intendente de Paysandú
Tras caso de varicela en delegación que llegó de China, MSP activó protocolo y realiza seguimiento de personas expuestas
MEDIDAS SANITARIAS

Tras caso de varicela en delegación que llegó de China, MSP activó protocolo y realiza seguimiento de personas expuestas
Las personas que estuvieron en el avión pueden tener riesgo de contagiarse o de tener varicela, advierte experto video
ÁLVARO GALIANA

"Las personas que estuvieron en el avión pueden tener riesgo de contagiarse o de tener varicela", advierte experto

Dejá tu comentario