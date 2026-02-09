Operación No Tier: 14 allanamientos terminaron con 9 detenidos y la incautación de armas y droga

En el marco de a Operación No Tier, la Policía de Maldonado realizó 14 allanamientos que terminaron con la detención de 9 personas (4 requeridas) y la incautación de armas de fuego y estupefacientes.

Los efectivos incautaron 9 armas de fuego (dos pistolas calibre 9 mm, un revólver, dos escopetas y un rifle de precisión), Cartuchos de distintos calibres, 3 kilogramos de sustancia vegetal, 3 kilogramos de cocaína, celulares, handys, $ 290.000 y cámaras de videovigilancia.

El jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, dijo que los allanamientos se realizaron en la zona de Brisas del Monte. "Esta operación recién inicia, estamos trabajando (...) esto da inicio a operaciones más grandes, algunas investigaciones venían desde setiembre del año pasado", comentó.

Seguí leyendo Siguen las pericias bajo tierra en Ciudad Vieja; declaran en Fiscalía los diez detenidos y hay un requerido

Trezza recordó que en Brisas del Monte ya se habían realizado intervenciones que terminaron con la condena de 9 personas.

El caso estuvo bajo la órbita de la fiscal de 4° Turno Carolina Dean.

Los allanamientos se llevaron a cabo con el apoyo de la Guardia Republicana, el Grupo de Reserva Táctico (GRT), la Dirección Nacional de Hechos Complejos, la Brigada Departamental Antidrogas, las Seccionales 12.ª y 2.ª de Maldonado, el Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) y la Dirección Nacional de Aviación de la Policía Nacional.