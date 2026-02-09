RECIBÍ EL NEWSLETTER
MEDIDAS SANITARIAS

Tras caso de varicela en delegación que llegó de China, MSP activó protocolo y realiza seguimiento de personas expuestas

La autoridad sanitaria recomienda a la población que, ante la aparición de síntomas compatibles como fiebre y erupción en la piel, se debe consultar y evitar el contacto con otras personas hasta recibir indicaciones médicas.

MSP-fachada-coronavirus.jpg

El Ministerio de Salud Pública (MSP) activó acciones de vigilancia y control previstas en los protocolos sanitarios tras la confirmación del caso de varicela en el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, que formó parte de la delegación que acompañó al presidente Yamandú Orsi en su viaje a China.

Desde la notificación del contagio, equipos del MSP trabajan de forma coordinada en la investigación epidemiológica. La indagatoria incluye la identificación y el seguimiento de los contactos dentro de la delegación oficial y del grupo de empresarios, la evaluación de la situación de susceptibilidad y la adopción de las medidas sanitarias correspondientes.

Salud Pública aclara que, hasta el momento, hay un solo caso confirmado, mientras se continúa con el seguimiento del grupo expuesto. Recuerda que la varicela es una enfermedad conocida, para la cual existen medidas de prevención y control efectivas.

detectan segundo caso de sarampion en montevideo y monitorean su entorno, informo el msp
Seguí leyendo

Detectan segundo caso de sarampión en Montevideo y monitorean su entorno, informó el MSP

El comunicado del MSP indica que el presidente Yamandú Orsi no presenta varicela ni síntomas compatibles con la enfermedad.

La autoridad sanitaria recomienda a la población que, ante la aparición de síntomas compatibles como fiebre y erupción en la piel, se debe consultar y evitar el contacto con otras personas hasta recibir indicaciones médicas.

Ante la confirmación de un caso de varicela asociado a un reciente viaje internacional, el Ministerio de Salud Pública informa a la población que se activaron las acciones de vigilancia y control previstas
Temas de la nota

Lo más visto

video
PANDO

Escribana estafó a cerca de 20 clientes por monto cercano a un millón de dólares y este lunes hay audiencia 
En florida

Camioneta de Policía Caminera volcó en ruta 5: tres efectivos heridos, uno de ellos grave
ACTUALIZACIÓN

Está en CTI la mujer embestida por un ómnibus en el Centro; el conductor se encuentra detenido
MONTEVIDEO

Mujer denunció que un taxista le robó una valija que pretendía enviar como encomienda a través de una aplicación
montevideo

Encuentran crucera en una playa: colaboradores rescataron al animal y explicaron por qué aparecen

Te puede interesar

Presidencia
COMPARTIERON VUELO DESDE CHINA

Yamandú Orsi no tiene varicela; los estudios dieron negativo tras el contagio del intendente de Paysandú
Tras caso de varicela en delegación que llegó de China, MSP activó protocolo y realiza seguimiento de personas expuestas
MEDIDAS SANITARIAS

Tras caso de varicela en delegación que llegó de China, MSP activó protocolo y realiza seguimiento de personas expuestas
Las personas que estuvieron en el avión pueden tener riesgo de contagiarse o de tener varicela, advierte experto video
ÁLVARO GALIANA

"Las personas que estuvieron en el avión pueden tener riesgo de contagiarse o de tener varicela", advierte experto

Dejá tu comentario