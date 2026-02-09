Tras caso de varicela en delegación que llegó de China, MSP activó protocolo y realiza seguimiento de personas expuestas

El Ministerio de Salud Pública ( MSP ) activó acciones de vigilancia y control previstas en los protocolos sanitarios tras la confirmación del caso de varicela en el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, que formó parte de la delegación que acompañó al presidente Yamandú Orsi en su viaje a China.

Desde la notificación del contagio, equipos del MSP trabajan de forma coordinada en la investigación epidemiológica. La indagatoria incluye la identificación y el seguimiento de los contactos dentro de la delegación oficial y del grupo de empresarios, la evaluación de la situación de susceptibilidad y la adopción de las medidas sanitarias correspondientes.

Salud Pública aclara que, hasta el momento, hay un solo caso confirmado, mientras se continúa con el seguimiento del grupo expuesto. Recuerda que la varicela es una enfermedad conocida, para la cual existen medidas de prevención y control efectivas.

El comunicado del MSP indica que el presidente Yamandú Orsi no presenta varicela ni síntomas compatibles con la enfermedad.

La autoridad sanitaria recomienda a la población que, ante la aparición de síntomas compatibles como fiebre y erupción en la piel, se debe consultar y evitar el contacto con otras personas hasta recibir indicaciones médicas.