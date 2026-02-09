RECIBÍ EL NEWSLETTER
COMPARTIERON VUELO DESDE CHINA

Yamandú Orsi no tiene varicela; los estudios dieron negativo tras el contagio del intendente de Paysandú

El presidente coincidió con Nicolás Olivera en el vuelo de regreso a Uruguay luego de la misión oficial de varios días a China.

Presidencia

Presidencia

El presidente Yamandú Orsi no tiene varicela, indicaron fuentes del gobierno a Subrayado. El mandatario había sido sometido a varios estudios tras sospechas de contagio de la enfermedad luego de su viaje a China.

Orsi estaba a la espera de los resultados de los exámenes que finalmente dieron negativo. La sospecha se dio porque el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, contrajo la enfermedad y se encuentra en aislamiento.

La Intendencia de Paysandú indicó en un comunicado que de acuerdo a la información médica sobre el período de incubación de la enfermedad, el contagio se habría producido con anterioridad al inicio de la misión oficial.

las personas que estuvieron en el avion pueden tener riesgo de contagiarse o de tener varicela, advierte experto
Seguí leyendo

"Las personas que estuvieron en el avión pueden tener riesgo de contagiarse o de tener varicela", advierte experto

La información oficial indica que el cuadro no reviste gravedad ni requiere internación. Siguiendo las recomendaciones sanitarias, el intendente cumple un período de aislamiento preventivo en su domicilio.

Orsi llegó este domingo a Uruguay junto a la delegación oficial de autoridades de gobierno y empresarios que lo acompañó a China, tras permanecer en el país entre el 1 y el 7 de febrero.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PANDO

Escribana estafó a cerca de 20 clientes por monto cercano a un millón de dólares y este lunes hay audiencia 
En florida

Camioneta de Policía Caminera volcó en ruta 5: tres efectivos heridos, uno de ellos grave
ACTUALIZACIÓN

Está en CTI la mujer embestida por un ómnibus en el Centro; el conductor se encuentra detenido
MONTEVIDEO

Mujer denunció que un taxista le robó una valija que pretendía enviar como encomienda a través de una aplicación
montevideo

Encuentran crucera en una playa: colaboradores rescataron al animal y explicaron por qué aparecen

Te puede interesar

Presidencia
COMPARTIERON VUELO DESDE CHINA

Yamandú Orsi no tiene varicela; los estudios dieron negativo tras el contagio del intendente de Paysandú
Tras caso de varicela en delegación que llegó de China, MSP activó protocolo y realiza seguimiento de personas expuestas
MEDIDAS SANITARIAS

Tras caso de varicela en delegación que llegó de China, MSP activó protocolo y realiza seguimiento de personas expuestas
Las personas que estuvieron en el avión pueden tener riesgo de contagiarse o de tener varicela, advierte experto video
ÁLVARO GALIANA

"Las personas que estuvieron en el avión pueden tener riesgo de contagiarse o de tener varicela", advierte experto

Dejá tu comentario