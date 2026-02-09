Yamandú Orsi no tiene varicela; los estudios dieron negativo tras el contagio del intendente de Paysandú

El presidente Yamandú Orsi no tiene varicela , indicaron fuentes del gobierno a Subrayado . El mandatario había sido sometido a varios estudios tras sospechas de contagio de la enfermedad luego de su viaje a China.

Orsi estaba a la espera de los resultados de los exámenes que finalmente dieron negativo. La sospecha se dio porque el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, contrajo la enfermedad y se encuentra en aislamiento.

La Intendencia de Paysandú indicó en un comunicado que de acuerdo a la información médica sobre el período de incubación de la enfermedad, el contagio se habría producido con anterioridad al inicio de la misión oficial.

La información oficial indica que el cuadro no reviste gravedad ni requiere internación. Siguiendo las recomendaciones sanitarias, el intendente cumple un período de aislamiento preventivo en su domicilio.

Orsi llegó este domingo a Uruguay junto a la delegación oficial de autoridades de gobierno y empresarios que lo acompañó a China, tras permanecer en el país entre el 1 y el 7 de febrero.