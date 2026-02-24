Operación Famur: 10 detenidos y la incautación de granadas, armas de fuego y más de 600 municiones

La Policía desarticuló una banda dedicada al tráfico interno de armas de fuego y material relacionado, que operaba principalmente en Malvin Norte.

La Operación Famur que implicó la investigación de la Dirección General de Información e Inteligencia Policial desde junio de 2025, terminó con 10 personas detenidas tras la realización de 16 allanamientos simultáneos en los barrios Malvín Norte, Maroñas, Flor de Maroñas, Parque Batlle, Cerro, Barra de Carrasco y Solymar.

Los 10 detenidos se encuentran a disposición de la Fiscalía de Estupefacientes de 2º Turno, mientras que la investigación continúa en curso.

Los efectivos incautaron: 1 pistola semiautomática Glock calibre 9 mm, 1 pistola Glock 19 con numeración limada, 1 pistola calibre 32 mm, 1 pistola calibre 7.35 mm, 1 revólver calibre 22 y otro a determinar calibre; más de 650 vainas calibre 9 mm, 58 cartuchos calibre 9 mm x 19, 73 cartuchos calibre 22, 431 cartuchos a determinar, 10 cartuchos de distintos calibres, 18 cargadores de distintas capacidades, incluidos extensibles de hasta 30 municiones; 1 granada de alto explosivo, 1 granada de agente químico, 2 chalecos balísticos; 12 envoltorios con cocaína, 8 envoltorios con pasta base, 4 envoltorios con cocaína en piedra, 2 balanzas de precisión, 22 teléfonos celulares, $ 85.000 y1 auto y una bicicleta.

El operativo contó con el apoyo de la Dirección Nacional Guardia Republicana, la Dirección General de Operaciones Especiales (DIGOE), y las Direcciones pertenecientes a DIPN, Aviación de la Policía Nacional, el Centro de Comando Unificado, y la Brigada de explosivos del Ejército Nacional.