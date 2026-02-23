La Policía realizó en las últimas horas 16 allanamientos en Montevideo y Canelones en una operación por tráfico de armas que dejó 10 personas detenidas, según informa el Ministerio del Interior en un comunicado este lunes al mediodía.
Diez personas detenidas tras 16 allanamientos en Montevideo y Canelones por tráfico de armas: incautaron hasta granadas
La Policía realizó 16 allanamientos en barrios de Montevideo y Canelones en una investigación por tráfico de armas. Hay 10 detenidos, armas incautadas y tres granadas.
Los operativos y allanamientos se hicieron el Boix y Merino (zona de Malvín Norte), Cerro, Barra de Carrasco y Solymar (Canelones).
Además de los 10 detenidos se incautaron armas dos granadas, una de gas y otra de fragmentación, varios envoltorios de sustancias estupefacientes, dos chalecos antibalas y más de 500 municiones, detalla el comunicado oficial.
Operación Famur: 10 detenidos y la incautación de granadas, armas de fuego y más de 600 municiones
Los operativos fueron de la Dirección General de Inteligencia y la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, con apoyo de la Dirección General de Operaciones Especiales, la Guardia Republicana, el Centro de Comando Unificado y Aviación Policial.
El ministro del Interior Carlos Negro fue consultado este lunes de mañana en Florida sobre este operativo en Montevideo:
