Diez personas detenidas tras 16 allanamientos en Montevideo y Canelones por tráfico de armas: incautaron hasta granadas

La Policía realizó en las últimas horas 16 allanamientos en Montevideo y Canelones en una operación por tráfico de armas que dejó 10 personas detenidas, según informa el Ministerio del Interior en un comunicado este lunes al mediodía.

Los operativos y allanamientos se hicieron el Boix y Merino (zona de Malvín Norte), Cerro, Barra de Carrasco y Solymar (Canelones).

Además de los 10 detenidos se incautaron armas dos granadas, una de gas y otra de fragmentación, varios envoltorios de sustancias estupefacientes, dos chalecos antibalas y más de 500 municiones, detalla el comunicado oficial.

Los operativos fueron de la Dirección General de Inteligencia y la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, con apoyo de la Dirección General de Operaciones Especiales, la Guardia Republicana, el Centro de Comando Unificado y Aviación Policial.

El ministro del Interior Carlos Negro fue consultado este lunes de mañana en Florida sobre este operativo en Montevideo: