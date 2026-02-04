Imputaron a los 11 detenidos que cavaron un túnel para robar un banco de Ciudad Vieja

La Justicia imputó este miércoles a los 11 detenidos que cavaron un túnel e intentaron robar un banco en Ciudad Vieja .

Fueron imputadas 5 personas en calidad de autores, 3 en calidad de co autores y 1 en calidad de cómplice, por la presunta comisión de un delito de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de hurto especialmente agravado por la pluriparticipación en grado de tentativa.

Una persona fue imputada en calidad de autor por la presunta comisión de un delito de suministro de sustancia estupefaciente en modalidad de negociación agravado por utilizar un hogar como venta.

Otra de ellas en calidad de autor por la presunta comisión de un delito de suministro de sustancia estupefaciente en modalidad de negociación agravado por utilizar un hogar como venta en régimen de reiteración real con un delito de porte y tenencia de armas de fuego y un delito de tráfico interno de municiones.

Todos ellos deberán cumplir medida cautelar de prisión preventiva por 180 días mientras se desarrolla la investigación.

En total, son cuatro brasileños, dos paraguayos y cinco uruguayos los imputados. Tienen entre 25 y 40 años.

Pablo Casas, el abogado de 10 de ellos, dijo a Subrayado que sus defendidos no han declarado todavía y que en la audiencia de este miércoles se les explicó la situación en la que estaban y los elementos encontrados.

"Habrá que evaluar después cómo sigue la investigación. Resta mucha prueba todavía por diligenciar, se han incautado muchos celulares y hay otras personas que van a prestar declaración en Fiscalía y de acorde a eso veremos las responsabilidades", manifestó.

Casas comentó que la investigación comenzó por drogas que no tiene nada que ver con el túnel, pero que deriva en la ubicación del local de las calles 25 de Mayo y Colón. Además, sostuvo que no había conocimiento entre los imputados. "Entre algunos se conocían y entre otros no, pero no entre todos los que fueron formalizados hoy se conocían entre ellos", apuntó.

El abogado dijo que no le consta que los imputados formen parte de una organización.

En desarrollo.