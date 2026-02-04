Arrestan a la sospechosa de haber matado a un delincuente con 18 antecedentes en Parque Batlle

La Policía detuvo este miércoles a una mujer de 29 años, identificada por el Departamento de Homicidios como la presunta autora del homicidio de un hombre de 43 años, con 18 antecedentes penales . El crimen ocurrió el 5 de enero en Parque Batlle .

La sospechosa fue vista en la zona de Boix y Merino, en Malvín Norte, por efectivos de la Unidad de Apoyo Táctico Especial de Montevideo (Unatem) que patrullaban la zona. Tras hacerle un registro, los efectivos la trasladaron a la Base de Homicidios y quedó a disposición de la Fiscalía.

Según información policial a la que accedió Subrayado, la mujer tiene tres antecedentes penales; el último es de febrero de 2024 por hurto.

El homicidio fue cometido sobre las seis de la mañana del 5 de enero, en Ramón Anador y Comodoro Coe, durante una trifulca con armas blancas entre al menos tres personas que viven en la calle y tienen problemas de consumo de drogas.

Ese mismo día, la Policía encontró en la calle Navarra un palo con punta, vinculado a la investigación.