La Policía detuvo este miércoles a una mujer de 29 años, identificada por el Departamento de Homicidios como la presunta autora del homicidio de un hombre de 43 años, con 18 antecedentes penales. El crimen ocurrió el 5 de enero en Parque Batlle.
Arrestan a la sospechosa de haber matado a un delincuente con 18 antecedentes en Parque Batlle
La detenida tiene 29 años y, para el Departamento de Homicidios de la Policía, es quien mató al delincuente a principios de enero en Parque Batlle.
La sospechosa fue vista en la zona de Boix y Merino, en Malvín Norte, por efectivos de la Unidad de Apoyo Táctico Especial de Montevideo (Unatem) que patrullaban la zona. Tras hacerle un registro, los efectivos la trasladaron a la Base de Homicidios y quedó a disposición de la Fiscalía.
Según información policial a la que accedió Subrayado, la mujer tiene tres antecedentes penales; el último es de febrero de 2024 por hurto.
El túnel de Ciudad Vieja por dentro: las imágenes de la excavación y el pasadizo subterráneo
El homicidio fue cometido sobre las seis de la mañana del 5 de enero, en Ramón Anador y Comodoro Coe, durante una trifulca con armas blancas entre al menos tres personas que viven en la calle y tienen problemas de consumo de drogas.
Ese mismo día, la Policía encontró en la calle Navarra un palo con punta, vinculado a la investigación.
Dejá tu comentario