RECIBÍ EL NEWSLETTER
CASO DEL TÚNEL EN CIUDAD VIEJA

Denuncia anónima por drogas y "un posible ataque" a un banco: la investigación que llevó a 11 detenciones

Dos investigaciones paralelas permitieron frustrar el plan de atraco a un banco en Montevideo, una empezó en setiembre y la otra en diciembre.

julio-sena-foco-uy

El director de Investigaciones de la Policía, Julio Sena, dio detalles de la investigación que permitió la detención e imputación de 11 personas: inició en setiembre por una denuncia anónima, sobre el un lugar de expendio de drogas en Neptunia. "Esto fue el 11 de setiembre de 2025".

"En forma paralela, a mediados del mes de diciembre, se recibió una información de un posible ataque o una vulneración de alguna entidad financiera de nuestro país, que podría ser a través de un túnel", relató Sena. Con esto, las autoridades dispusieron distintas operaciones para "prevenir ese tipo de situaciones".

"Avanzada la investigación, colidaron las dos investigaciones, la que se había iniciado por drogas, con la otra, que era llevada por otra unidad policial, de la Dirección de Investigaciones, que refería a la posible vulneración de la entidad financiera", agregó Sena.

cables para una instalacion electrica en el tunel entre los elementos incautados en caso de intento a robo en un banco
Seguí leyendo

Cables para una instalación eléctrica en el túnel entre los elementos incautados en caso de intento a robo en un banco

Hubo cinco allanamientos entre este martes y miércoles, con once detenidos que fueron imputados en las últimas horas.

Entre los detenidos hay "ciudadanos brasileños que tienen antecedentes por hechos similares en Brasil y que podrían estar vinculados a un grupo criminal transnacional", añadió.

sena 2
sena 3
Temas de la nota

Lo más visto

Se registraron problemas en el cobro de la jubilación por medio de locales de cobranzas
ESTE MARTES

Se registraron problemas en el cobro de la jubilación por medio de locales de cobranzas
túnel de 400 mts

El túnel de Ciudad Vieja por dentro: las imágenes de la excavación y el pasadizo subterráneo
TODOS EXTRANJEROS

Nueve de los 11 detenidos por el túnel en Ciudad Vieja vivían desde diciembre en casa alquilada en El Pinar
Homicidio de enero

Arrestan a la sospechosa de haber matado a un delincuente con 18 antecedentes en Parque Batlle
USO RESPONSABLE

UTE emitió recomendaciones ante la ola de calor: cuál es la temperatura exacta para el aire acondicionado y cuándo abrir la heladera

Te puede interesar

Carlos Negro dijo que robo a banco hubiera ocasionado duro golpe al sistema financiero y a la economía nacional video
MINISTRO DEL INTERIOR EN CONFERENCIA

Carlos Negro dijo que robo a banco "hubiera ocasionado duro golpe al sistema financiero y a la economía nacional"
Denuncia anónima por drogas y un posible ataque a un banco: la investigación que llevó a 11 detenciones video
CASO DEL TÚNEL EN CIUDAD VIEJA

Denuncia anónima por drogas y "un posible ataque" a un banco: la investigación que llevó a 11 detenciones
Imputaron a los 11 detenidos que cavaron un túnel para robar un banco de Ciudad Vieja video
ESTE MIÉRCOLES

Imputaron a los 11 detenidos que cavaron un túnel para robar un banco de Ciudad Vieja

Dejá tu comentario