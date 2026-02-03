RECIBÍ EL NEWSLETTER
Se registraron problemas en el cobro de la jubilación por medio de locales de cobranzas

El inconveniente se originó por un fallo técnico en el sistema de software utilizado para la acreditación del dinero en las respectivas cuentas.

Este martes se registraron inconvenientes técnicos en la acreditación de pagos a cuentas de jubilados en locales de cobranzas.

Desde el Banco de Previsión Social informaron que los pagos fueron procesados correctamente y en tiempo y forma, sin registrarse fallas en los sistemas del organismo.

El inconveniente se originó por un fallo técnico en el sistema de software utilizado para la acreditación del dinero en las respectivas cuentas.

Vecino relató que se sentían ruidos en "ciertas horas de la madrugada" donde delincuentes cavaron túnel

Se acreditó el 80% de los pagos previstos, mientras que el 20% quedó pendiente debido a fallos en el sistema operativo.

La situación ya fue solucionada y se indicó a Subrayado que el porcentaje pendiente será acreditado en las próximas horas para que pueda ser retirado con normalidad.

