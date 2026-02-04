Delincuentes usaron amoladoras en plena madrugada para robar una perfumería en Tres Cruces

Cuatro delincuentes robaron una perfumería ubicada en Mario Cassinoni y Colonia, en el barrio Tres Cruces, a las cuatro de la madrugada de este martes.
Los ladrones llegaron en un auto, rompieron la cortina metálica con amoladoras y escaparon con varios perfumes. El robo duró cuatro minutos, se observa en las filmaciones a las que accedió Subrayado.
Subrayado accedió a las filmaciones de las cámaras de seguridad. Allí se observa que los ladrones llegaron en un auto que estacionaron a pocos metros del local. Tres de ellos bajaron y dos utilizaron amoladoras para destrancar la cortina metálica y así poder acceder a la perfumería. Usaron además una maceta.
Los tres ingresaron y robaron varios perfumes, que de momento no han sido valuados por los denunciantes.
Mientras tres de ellos estaban dentro del comercio, el cuarto —que conducía el auto— bajó y recogió las herramientas para que sobre la vereda no quedaran pruebas.
Todos escaparon en el auto. El robo duró cuatro minutos.
