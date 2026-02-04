Delincuentes usaron amoladoras en plena madrugada para robar una perfumería en Tres Cruces

Videos cedidos a Subrayado. Robo en perfumería en Tres Cruces.

Cuatro delincuentes robaron una perfumería ubicada en Mario Cassinoni y Colonia, en el barrio Tres Cruces , a las cuatro de la madrugada de este martes.

Subrayado accedió a las filmaciones de las cámaras de seguridad. Allí se observa que los ladrones llegaron en un auto que estacionaron a pocos metros del local. Tres de ellos bajaron y dos utilizaron amoladoras para destrancar la cortina metálica y así poder acceder a la perfumería. Usaron además una maceta.

Los tres ingresaron y robaron varios perfumes, que de momento no han sido valuados por los denunciantes.

Mientras tres de ellos estaban dentro del comercio, el cuarto —que conducía el auto— bajó y recogió las herramientas para que sobre la vereda no quedaran pruebas.

Todos escaparon en el auto. El robo duró cuatro minutos.