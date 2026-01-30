RECIBÍ EL NEWSLETTER
Fiscalía advierte a la población por intentos de estafa en su nombre con pedidos de dinero falsos

En un comunicado señala que en el intento de estafa los delincuentes se hacen pasar por bancos o financieras que solicitan datos personales y pagos en nombre de la Fiscalía. Todo falso. Los detalles.

La Fiscalía General de la Nación advierte por intentos de estafas en su nombre y solicita que las personas afectadas realicen la denuncia en caso de detectar este tipo de acciones.

“Se han detectado reportes de personas que han sido contactadas por teléfono y/o correo electrónico por terceros que, haciéndose pasar por instituciones financieras u otras entidades, mencionan falsamente a la Fiscalía y solicitan transferencias de dinero por supuestas cuentas pendientes, citas o trámites”, dice un comunicado oficial.

Ante esta situación, la Fiscalía General de la Nación recuerda que “no solicita pagos ni transferencias por teléfono, correo electrónico, mensajería instantánea o redes sociales”.

Fiscalía advierte por intentos de estafa y llama a denunciar en caso de detectar estos casos

Tampoco coordina “cobros a través de bancos, financieras o terceros para brindar información o regularizar trámites”.

Por tal motivo, la Fiscalía recomienda a las personas que “si reciben un contacto de este tipo, no transfieran dinero, no compartan datos personales ni bancarios y corten la comunicación”.

“Conserve la información recibida (número de teléfono, correo, capturas, cuentas destino) y realice la denuncia ante la autoridad policial correspondiente”, agrega el comunicado.

Por último, sostiene que “Fiscalía continuará monitoreando la situación y colaborará con las autoridades competentes”.

