Ola de homicidios: uno a uno estos son los casos ocurridos entre el lunes y el viernes

Una ola de homicidios tuvo lugar desde este lunes 22 y el viernes 26 de setiembre, en distintos puntos del país.

El lunes en la Fortaleza del Cerro ocurrió el crimen de Gonzalo de Castro, un joven de 27 años, barbero. El homicidio fue derivado de un intento de rapiña, según investiga la Policía. El fallecido estaba con un amigo sentado en un banco, a metros de las letras de Montevideo.

Ambos habían llegado en un Volkswagen Vento. Un delincuente llegó y los quiso rapiñar, amenazándolos con una pistola. Hubo un forcejeo y el arma se disparó.

El proyectil impactó en el cuello de la víctima, que fue trasladada de urgencia al hospital del Cerro. Sobre las tres de la tarde, murió, en la Emergencia.

WhatsApp Image 2025-09-26 at 20.09.35 (1)

Martes

El martes sobre la hora 20:00, mataron a un recluso en la cárcel de Santiago Vázquez. Jorge Castellanos Torres, de nacionalidad cubana y 41 años, murió producto de una herida de arma blanca en el tórax.

Miércoles

El miércoles, un joven de 29 años fue asesinado cerca de Los Girasoles y Burdeos, zona de Santa Catalina. Su cuerpo fue hallado junto a su moto y a dos cartuchos calibre 9 mm.

Ese mismo día en horas de la tarde en Paysandú, fue asesinado de varios balazos un hombre de 42 años. La víctima contaba con antecedentes penales.

Posteriormente, en el barrio Reducto, un hombre de 50 años fue asesinado dentro de su casa en horas de la noche. La Policía encontró 10 vainas en la escena 10. El hombre vivía hacía poco en la casa de su abuela, era consumidor y frecuentaba con personas desconocidas.

En la misma noche, un adolescente de 15 años fue asesinado a balazos tras un tiroteo; un joven de 21 años también resultó herido.

El miércoles mismo, ocurrió un ataque inédito en la cárcel de Santiago Vázquez. Tres delincuentes en un auto atacan a tiros a Kevin Morotto, de 27 años, quien salía en libertad. Morotto quedó gravemente herido; en la escena se encontraron más de 30 vainas.

WhatsApp Image 2025-09-26 at 20.09.35

Jueves

El jueves ocurrió un crimen en el barrio Casabó. El ataque a balazos tuvo lugar al mediodía y dejó un joven de 26 años fallecido y a otro de 32, herido, pero fuera de peligro.

En Cerro Norte, un hombre de 47 años fue asesinado a balazos en un pasaje del barrio.

Por último, un hombre de 39 años fue asesinado de un balazo en las viviendas de Buceo, en José Gestal y Rivera, detrás del Liceo N° 30.

Viernes

Dos homicidios ocurrieron en la tarde de este viernes en Montevideo. Uno de los casos fue un hombre herido de arma blanca en el barrio Verdisol, y que murió horas más tarde en un hospital.