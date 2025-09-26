RECIBÍ EL NEWSLETTER

Dos homicidios ocurrieron en la tarde de este viernes en Montevideo: las víctimas tenían 33 y 17 años

En uno de los casos, un testigo dijo que la víctima de 33 años fue herida por su patrón tras una discusión. En el segundo escenario, la víctima tenía 17 años .

Escena del homicidio en Villa Española. Foto: Guillermo Lorenzo

Hubo dos nuevos homicidios en la tarde de este viernes. Con este caso suman once homicidios entre Montevideo y el interior desde el lunes.

En uno de los casos, se trata de un hombre de 33 años que fue atacado con un arma blanca en la tarde de este viernes, sobre las 15:00 horas, en la zona de Verdisol y murió en un hospital. De acuerdo a información primaria, un testigo dijo que fue atacado por su patrón tras una discusión.

El otro, fue en la zona de Villa Española, en Leopoldo Alas y Cirene. La víctima tenía 17 años y recibió varios disparos. Era de la zona donde ocurrió el crimen y era investigado por varios delitos.

Le dispararon desde una bicicleta. Trabaja Personal de Investigaciones en el lugar.

