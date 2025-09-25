Crimen en Montevideo: un hombre fue asesinado de un disparo en el tórax, ocurrió en la zona de Buceo

Un hombre fue asesinado de un disparo en el tórax en la tarde de este jueves en José Gestal y Rivera, detrás del Liceo N° 30, en la zona de Buceo.

Información primaria a la que accedió Subrayado indica que varios llamados ingresaron al servicio de emergencias 911 dando cuenta que dos personas habían pasado por dicho punto y efectuado disparos a un auto marca Nissan, color negro, dándose a la fuga.

Personal de una unidad de emergencia médico móvil constató el fallecimiento del hombre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/1971322410113830955&partner=&hide_thread=false #AHORA | Un hombre de 39 años fue asesinado en las viviendas de Buceo. Informa @Guillelorenzo20 pic.twitter.com/9FjbjLqZfa — Subrayado (@Subrayado) September 25, 2025

Temas de la nota Buceo

crimen

Subrayado