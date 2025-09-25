RECIBÍ EL NEWSLETTER
José Gestal y Rivera

Crimen en Montevideo: un hombre fue asesinado de un disparo en el tórax, ocurrió en la zona de Buceo

Información primaria a la que accedió Subrayado indica que individuos en moto efectuaron disparos a un vehículo que se encontraba en José Gestal y Rivera.

buceo-homicidio-jueves

Un hombre fue asesinado de un disparo en el tórax en la tarde de este jueves en José Gestal y Rivera, detrás del Liceo N° 30, en la zona de Buceo.

Información primaria a la que accedió Subrayado indica que varios llamados ingresaron al servicio de emergencias 911 dando cuenta que dos personas habían pasado por dicho punto y efectuado disparos a un auto marca Nissan, color negro, dándose a la fuga.

Personal de una unidad de emergencia médico móvil constató el fallecimiento del hombre.

Foto: Subrayado. Policía en Parque Rodó.
