RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRISIÓN PREVENTIVA POR 180 DÍAS

Imputaron a "El Pelón" por cuatro homicidios: el fiscal lo calificó de asesino serial durante la audiencia

Era el delincuente más buscado del país. Fue detenido tras una persecución policial en Florida.

pelon-yendo-a-la-audiencia
Foto: Subrayado. El Pelón en el momento en que es llevado ante el fiscal en Ciudad de la Costa este viernes.

Foto: Subrayado. El Pelón en el momento en que es llevado ante el fiscal en Ciudad de la Costa este viernes.

Fue imputado el delincuente apodado "El Pelón", que fue buscado intensamente por la Policía tras tres crímenes en Maldonado y Canelones cometidos a inicios de setiembre, uno de estos, el de una enfermera en Playa Verde en el marco de una rapiña. Va a prisión preventiva por 180 días.

José Carlos Machado, de 32 años, cayó este jueves en la tarde y fue derivado a la Fiscalía de Ciudad de la Costa. El fiscal Fernando Valerio pidió imputarle un cuarto homicidio que ocurrió en Colonia Nicolich en 2021. La imputación fue también por dos rapiñas y receptación.

El fiscal Fernando Valerio lo calificó de asesino serial en la audiencia, en su defensa de la prisión preventiva. "Es un peligro para la sociedad", sostuvo, de acuerdo al corresponsal de Subrayado en Canelones, Eduardo Castro.

Foto: Subrayado. El Pelón es llevado ante el fiscal en Ciudad de la Costa este viernes.
Seguí leyendo

El Pelón dijo que iba a Florida para "hacer destrozo", pero antes fue arrestado

Era el delincuente más buscado del país. Fue detenido tras una persecución policial que transcurrió durante 3 kilómetros, por un camino vecinal, cerca de Mendoza Chico, a la altura del kilómetro 83 de ruta 5, informó Subrayado.

Primero, a las once de la mañana de este jueves, El Pelón y otro hombre en moto habían sido vistos por la Policía haciendo maniobras imprudentes en plena ruta 5, pero fueron perdidos de vista. Enseguida la Policía montó un control en la zona y, a las dos de la tarde, al ver a los efectivos, los sospechosos dieron vuelta en U.

Allí comenzó la persecución que terminaría minutos después en un camino vecinal. Los ocupantes de la moto cayeron desde un puente y fueron arrestados. Uno de ellos era El Pelón, hoy a disposición de la Fiscalía. Les incautaron un revólver y la moto, que era robada.

El Pelón dijo entre alguno de sus allegados que tenía pensado ir a Florida "a hacer destrozo", respecto a lo delictivo, porque allí –según él– nadie lo conocía, supo Subrayado.

En la mañana de este viernes El Pelón fue trasladado a Montevideo donde se le practicó una pericia psiquiátrica, que fue breve. Y más tarde fue llevado a la Fiscalía de Ciudad de la Costa donde Valerio le tomó declaración. En el Juzgado de Ciudad de la Costa, fue imputado.

Temas de la nota

Lo más visto

Foto cedida a Subrayado. La detención de El Pelón fue pasadas las dos de la tarde de este jueves en Florida.
PERSECUCIÓN DE POLICÍA CAMINERA

Cayó en Florida El Pelón, delincuente requerido por tres homicidios de este mes
José Gestal y Rivera

Un hombre fue asesinado de un disparo en el pecho, ocurrió en la zona de Buceo
Müller y Blanes

Un trabajador se amputó un dedo y se lesionó otros dos en un accidente laboral en Parque Rodó
INTERNADOS EN OBSERVACIÓN

El presidente de ASSE Álvaro Danza y el gerente general sufrieron un accidente de tránsito en ruta 8
audiencia en ciudad de la costa

El Pelón dijo que iba a Florida para "hacer destrozo", pero antes fue arrestado

Te puede interesar

Imputaron a El Pelón por cuatro homicidios: el fiscal lo calificó de asesino serial durante la audiencia video
PRISIÓN PREVENTIVA POR 180 DÍAS

Imputaron a "El Pelón" por cuatro homicidios: el fiscal lo calificó de asesino serial durante la audiencia
El Pelón había cometido tres homicidios cuando era adolescente; ahora a los 32 le imputaron cuatro más
PRONTUARIO DEL DELINCUENTE

"El Pelón" había cometido tres homicidios cuando era adolescente; ahora a los 32 le imputaron cuatro más
Ola de homicidios: uno a uno estos son los casos ocurridos entre el lunes y el viernes video
INFORME ESPECIAL

Ola de homicidios: uno a uno estos son los casos ocurridos entre el lunes y el viernes

Dejá tu comentario