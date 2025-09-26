Imputaron a "El Pelón" por cuatro homicidios: el fiscal lo calificó de asesino serial durante la audiencia

Foto: Subrayado. El Pelón en el momento en que es llevado ante el fiscal en Ciudad de la Costa este viernes.

Fue imputado el delincuente apodado " El Pelón ", que fue buscado intensamente por la Policía tras tres crímenes en Maldonado y Canelones cometidos a inicios de setiembre, uno de estos, el de una enfermera en Playa Verde en el marco de una rapiña. Va a prisión preventiva por 180 días.

José Carlos Machado, de 32 años, cayó este jueves en la tarde y fue derivado a la Fiscalía de Ciudad de la Costa. El fiscal Fernando Valerio pidió imputarle un cuarto homicidio que ocurrió en Colonia Nicolich en 2021. La imputación fue también por dos rapiñas y receptación.

El fiscal Fernando Valerio lo calificó de asesino serial en la audiencia, en su defensa de la prisión preventiva. "Es un peligro para la sociedad", sostuvo, de acuerdo al corresponsal de Subrayado en Canelones, Eduardo Castro.

Era el delincuente más buscado del país. Fue detenido tras una persecución policial que transcurrió durante 3 kilómetros, por un camino vecinal, cerca de Mendoza Chico, a la altura del kilómetro 83 de ruta 5, informó Subrayado.

Primero, a las once de la mañana de este jueves, El Pelón y otro hombre en moto habían sido vistos por la Policía haciendo maniobras imprudentes en plena ruta 5, pero fueron perdidos de vista. Enseguida la Policía montó un control en la zona y, a las dos de la tarde, al ver a los efectivos, los sospechosos dieron vuelta en U.

Allí comenzó la persecución que terminaría minutos después en un camino vecinal. Los ocupantes de la moto cayeron desde un puente y fueron arrestados. Uno de ellos era El Pelón, hoy a disposición de la Fiscalía. Les incautaron un revólver y la moto, que era robada.

El Pelón dijo entre alguno de sus allegados que tenía pensado ir a Florida "a hacer destrozo", respecto a lo delictivo, porque allí –según él– nadie lo conocía, supo Subrayado.

En la mañana de este viernes El Pelón fue trasladado a Montevideo donde se le practicó una pericia psiquiátrica, que fue breve. Y más tarde fue llevado a la Fiscalía de Ciudad de la Costa donde Valerio le tomó declaración. En el Juzgado de Ciudad de la Costa, fue imputado.