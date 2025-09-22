Homicidio en la Fortaleza del Cerro: la víctima fue baleada en el cuello tras forcejeo con un delincuente

Un hombre de 27 años fue asesinado de un disparo en el cuello, pasado el mediodía de este lunes, cuando se encontraba con un amigo frente a la Fortaleza del Cerro . Forcejeó con un delincuente que, según la información que maneja la Policía, llegó a rapiñar a ambos.

La víctima estaba con un amigo en uno de los bancos ubicados en el lugar, a metros de las letras de Montevideo. Ambos habían llegado en un Volkswagen Vento. Un delincuente llegó y los quiso rapiñar, amenazándolos con una pistola. Hubo un forcejeo y el arma se disparó.

El proyectil impactó en el cuello de la víctima, que fue trasladada de urgencia al hospital del Cerro . Sobre las tres de la tarde, murió, en la Emergencia, informaron fuentes de la investigación a Subrayado.

En tanto, su amigo, resultó ileso. Y el rapiñero huyó, se encuentra prófugo.

En la escena quedaron prendas de vestir, championes, el arma homicida y el auto blanco. Sobre todo ello hace pericias la Policía Científica, que trabajaba a primera hora de la tarde en el lugar, junto a personal del Departamento de Homicidios y de URPM IV.

Al momento no está claro quién disparó, producto de que ocurrió durante el forcejeo entre las tres personas. El fallecido tenía un antecedente penal por un delito de estupefacientes.