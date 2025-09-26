El presidente de ASSE Álvaro Danza y el gerente general sufrieron un accidente de tránsito en ruta 8

El presidente de ASSE Álvaro Danza y el gerente general del organismo Federico Martiarena, iban en la camioneta oficial que chocó con un auto en el kilómetro 245 de ruta 8 cuando volvían de Melo, Cerro Largo.

La camioneta chocó con un auto que circulaba en sentido contrario y seis personas sufrieron lesiones de diversa entidad.

Según el informe de Policía Caminera, Danza sufrió politraumatismos leves. Martiarena también tuvo politraumatismos varios, así como los otros funcionarios de ASSE que iban en la camioneta, entre ellos el conductor de 52 años, y otros dos hombres de 44 y 46 años.

Según supo Subrayado, Danza, Martiarena y los demás funcionarios de ASSE fueron trasladados a Montevideo en la pasada madrugada tras una primera atención en el hospital de Treinta y Tres.

El presidente y el gerente de ASSE permanecen este viernes internados en Montevideo por precaución.

A su vez, el conductor del auto que chocó con la camioneta oficial, un hombre de 39 años, sufrió varios politraumatismos y también fue derivado al hospital de Treinta y Tres.

Así quedó el auto que chocó con la camioneta de ASSE.