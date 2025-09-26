Un nuevo accidente laboral ocurrió en la mañana del viernes, esta vez en una vivienda del barrio Parque Rodó, en Montevideo. Fue sobre las 9:00 cuando un trabajador se lesionó tres dedos de su mano derecha.
Un trabajador se amputó un dedo y se lesionó otros dos en un accidente laboral en Parque Rodó
El hombre, de 50 años, fue trasladado en un patrullero y asistido de urgencia en el hospital Pasteur.
Una sierra circular le amputó al menos una falange y tuvo que ser trasladado de urgencia en un patrullero, sobre las 9:20, al hospital Pasteur. Allí permanece internado luego de ser asistido.
El hombre, de 50 años, había sido contratado por la dueña de la vivienda –ubicada en Lauro Müller y Juan Manuel Blanes– y hacía trabajos con esa sierra, dijeron fuentes policiales a Subrayado.
Seguí leyendo
Accidente laboral en Parque Batlle: un trabajador cayó desde un balancín y sufrió fracturas
El traslado y todo el procedimiento estuvo a cargo de policías de la Zona Operacional I de la Jefatura de Montevideo.
Temas de la nota
Lo más visto
PERSECUCIÓN DE POLICÍA CAMINERA
Cayó en Florida El Pelón, delincuente requerido por tres homicidios de este mes
José Gestal y Rivera
Un hombre fue asesinado de un disparo en el pecho, ocurrió en la zona de Buceo
violencia criminal
Homicidio en Montevideo: balearon a un hombre en un pasaje en Cerro Norte
homicidio en montevideo
Atacaron a tiros a dos hermanos en Casabó y uno de ellos murió: tenía 26 años
VIDEO
Dejá tu comentario