Müller y Blanes

Un trabajador se amputó un dedo y se lesionó otros dos en un accidente laboral en Parque Rodó

El hombre, de 50 años, fue trasladado en un patrullero y asistido de urgencia en el hospital Pasteur.

Foto: Subrayado. Policía en Parque Rodó.

Un nuevo accidente laboral ocurrió en la mañana del viernes, esta vez en una vivienda del barrio Parque Rodó, en Montevideo. Fue sobre las 9:00 cuando un trabajador se lesionó tres dedos de su mano derecha.

Una sierra circular le amputó al menos una falange y tuvo que ser trasladado de urgencia en un patrullero, sobre las 9:20, al hospital Pasteur. Allí permanece internado luego de ser asistido.

El hombre, de 50 años, había sido contratado por la dueña de la vivienda –ubicada en Lauro Müller y Juan Manuel Blanes– y hacía trabajos con esa sierra, dijeron fuentes policiales a Subrayado.

Foto: Mª Eugenia Scognamiglio, Subrayado.
El traslado y todo el procedimiento estuvo a cargo de policías de la Zona Operacional I de la Jefatura de Montevideo.

