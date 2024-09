Ojeda a Cosse sobre allanamientos: "Si no tiene a quién preguntarle, que me llame, yo le explico y no le cobro nada"

“La seguridad pública es el tema más importante para la gente. No admite talenteo. Yo no pido que sean grado 5, pero por lo menos que lean la tapa del libro”, dijo Ojeda en rueda de prensa.

“Ella sostiene que si ellos son gobierno no van a aplicar los allanamientos nocturnos, lo cual implica un enorme desconocimiento de cómo funciona el sistema republicano y democrático de gobierno. Acá el que ordena un allanamiento diurno, nocturno o de cualquier característica, es un juez. Se lo ordena al auxiliar de la Justicia que es la Policía. Si el gobierno quiere o no quiere no le importa a nadie, porque por suerte Uruguay es un país democrático que tiene presidente, no tiene emperadores, faraones o monarcas, capaz que eso Cosse no lo puede entender bien”, apuntó Ojeda.

“Yo le digo a la ingeniera Cosse, no tiene por qué saber de todos los temas, tiene que tener a quién preguntarle. Si no tiene a quién preguntarle, que me llame, yo le explico y no le cobro nada”, concluyó.