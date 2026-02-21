Este sábado 21 de febrero la mañana comenzó templada con algunas nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas, principalmente en las zonas centro y este, según indicó el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.
Sábado de verano en todo el país: temperaturas máximas ascienden y superan los 30 °C
La tarde será cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado. Mirá el pronóstico de Nubel Cisneros.
En la tarde continuará cálido a caluroso con cielo parcialmente nublado, mientras que la noche seguirá templada con escasa nubosidad.
Las temperaturas máximas previstas serán elevadas en buena parte del país, con registros que alcanzarán los 34 °C en el norte y sur. En el sur las mínimas se ubicarán en el entorno de los 18 °C.
NORTE:
MÁX.: 34 °C
MÍN.: 18 °C
SUR:
MÁX.: 34 °C
MÍN.: 18 °C
ESTE:
MÁX.: 32 °C
MÍN.: 18 °C
OESTE:
MÁX.: 32 °C
MÍN.: 20 °C
ÁREA METROPOLITANA:
MÁX.: 30 °C
MÍN.: 20 °C
Para el domingo, Cisneros prevé una jornada templada en la mañana y cálida a calurosa en la tarde, con nubosidad variable y temperaturas agradables hacia la noche.
