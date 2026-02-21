RECIBÍ EL NEWSLETTER
pronóstico de nubel cisneros

Sábado de verano en todo el país: temperaturas máximas ascienden y superan los 30 °C

La tarde será cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado. Mirá el pronóstico de Nubel Cisneros.

Foto: FocoUy.

Foto: FocoUy.

Este sábado 21 de febrero la mañana comenzó templada con algunas nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas, principalmente en las zonas centro y este, según indicó el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.

En la tarde continuará cálido a caluroso con cielo parcialmente nublado, mientras que la noche seguirá templada con escasa nubosidad.

Las temperaturas máximas previstas serán elevadas en buena parte del país, con registros que alcanzarán los 34 °C en el norte y sur. En el sur las mínimas se ubicarán en el entorno de los 18 °C.

sabado tipico de verano con altas temperaturas y buena presencia de sol; el domingo podrian aparecer las lluvias
Seguí leyendo

Sábado típico de verano con altas temperaturas y buena presencia de sol; el domingo podrían aparecer las lluvias

NORTE:
MÁX.: 34 °C
MÍN.: 18 °C

SUR:
MÁX.: 34 °C
MÍN.: 18 °C

ESTE:
MÁX.: 32 °C
MÍN.: 18 °C

OESTE:
MÁX.: 32 °C
MÍN.: 20 °C

ÁREA METROPOLITANA:
MÁX.: 30 °C
MÍN.: 20 °C

Para el domingo, Cisneros prevé una jornada templada en la mañana y cálida a calurosa en la tarde, con nubosidad variable y temperaturas agradables hacia la noche.

Temas de la nota

Lo más visto

video
MONTEVIDEO

Comerciantes de Techitos Verdes reclaman que IMM asigne nuevos puestos: "Hay 36 locales vacíos, no damos para pagar los gastos"
SINIESTRO FATAL

Una mujer de 51 años murió tras ser embestida por un ómnibus en 8 de Octubre y Teófilo Collazo
EL CANAL URUGUAYO

Canal 10 estrena nuevo set y suma nueva programación a su streaming
EN REDES SOCIALES

Empresario argentino Alberto Samid criticó al sistema de salud uruguayo y directora del MSP salió al cruce
APARICIO SARAVIA Y HUMBERTO SARRILI

Tres personas quedaron atrapadas tras chocar contra un ómnibus y una columna en Peñarol

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Policía de Tacuarembó.
EN TACUAREMBÓ

Fue ubicada la adolescente que está bajo amparo de INAU y estaba ausente
En 2025 se vendieron 4 toneladas de cannabis en farmacias, una más que el año anterior video
Lo informó el ircca

En 2025 se vendieron 4 toneladas de cannabis en farmacias, una más que el año anterior
Foto: Subrayado. Laguna Garzón, Maldonado.
maldonado – rocha

Técnicos de MGAP viajaron a Laguna Garzón ante confirmación de influenza aviar en un cisne

Dejá tu comentario