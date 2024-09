"Antidemocrático, una irresponsabilidad absoluta", dijo Delgado en respuesta a Cosse por allanamientos nocturnos

“Dijeron lo que pensaban. Eso es lo que genera más incertidumbre. Genera mucho temor sobre el futuro. Por eso hablo mucho de la certeza, la confianza. Que una candidata a vicepresidenta por un partido que fue gobierno diga que no importa que la gente decida a favor de los allanamientos nocturnos, igual el Frente Amplio no lo va a aplicar, me parece temerario, antidemocrático, de una irresponsabilidad absoluta”, indicó Delgado.