Oddone: "Tiene que haber margen" para negociar el Presupuesto, pero con "orientaciones que este gobierno quiere hacer"

"El perímetro está definido porque es el nivel de financiamiento que estamos en condiciones, pero todo lo demás, el equipo económico, como lo señalé, está dispuesto a conversar", dijo el ministro de Economía.

gabriel-oddone-en-colonia

"Siempre tiene que haber margen, porque la política es negociación y mucho más en un contexto donde no hay mayoría parlamentaria, pero los márgenes están circunscriptos en los temas que tienen que ver con la asignación, la distribución de la asignación", explicó desde Colonia, a donde concurrió por inauguración de planta de Pepsico.

"El perímetro está definido porque es el nivel de financiamiento que estamos en condiciones, pero todo lo demás, el equipo económico, como lo señalé, está dispuesto a conversar con todos los legisladores, de todos los partidos políticos, para encontrarle soluciones. Siempre y cuando se mantengan las orientaciones que este gobierno quiere hacer", agregó.

En el proyecto de ley de presupuesto el gobierno asegura que priorizó cinco áreas específicas a las que asignó la mayor proporción de recursos: infancia y adolescencia, seguridad, crecimiento económico, vulnerabilidad social y salud.

En la exposición de motivos que acompaña el proyecto de ley, el gobierno dice que “la asignación presupuestal presentada en el articulado tiene una cadencia creciente, aumentando su valor entre 2026 y 2029”.

