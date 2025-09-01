RECIBÍ EL NEWSLETTER
Oddone en la Mesa Política del FA

Oddone responde a la oposición: "La discusión sobre incrementar impuestos es la parte fácil, para llamar la atención"

El ministro Oddone dijo que los cambios tributarios propuestos son para que empresas que pagan impuestos en el exterior lo hagan en Uruguay, y modificaciones técnicas para corregir asimetrías dentro del país.

oddone-mesa-politica-del-fa-foco-uy

El jerarca respondió a cuestionamientos del Partido Nacional sobre impuestos y afirmó que lo que propone el gobierno es “localización de impuestos que ya se pagan en el exterior, gravándolos” en Uruguay, así como “correcciones técnicas para evitar que haya tratamientos asimétricos e inequitativos en relación a los rendimientos de capital, para lo que se grava en el exterior y en Uruguay".

“La discusión sobre incrementar impuestos, entiendo que es la parte fácil, sencilla, para poder comunicacionalmente generar y llamar la atención, pero lo que tenemos por delante es un proyecto de ley complejo, con muchas modificaciones, donde Uruguay tiene que reflexionar mucho si está de acuerdo o no con lo que estamos poniendo sobre la mesa, porque son modificaciones complejas, audaces, hay que ir a la sustancia, a la discusión de fondo”, afirmó.

oddone: tiene que haber margen para negociar el presupuesto, pero con orientaciones que este gobierno quiere hacer
El viernes, el ministro concurrirá al Parlamento para presentar el proyecto de ley que se entregó este domingo.

