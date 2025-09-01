"Viudas negras" en Montevideo: encuentros luego de conversación por Tinder terminaron con hombres drogados y robados

Hace un mes que la Fiscalía comenzó a investigar un presunto caso de " viudas negras " en Montevideo . Hubo al menos dos denuncias de hombres que señalaron que mantuvieron contacto con una mujer por Tinder y que tras encontrarse fueron drogados y robados, informó la institución.

Por el caso hubo tres hombres condenados, una mujer imputada y otra que tiene medidas limitativas –incluye fijación de domicilio y prohibición de salir del país–.

El primero de los hombres fue condenado por receptación agravada y comenzó a cumplir este domingo 6 meses de prisión. Otros dos hombres fueron condenados por receptación a cumplir 6 meses de libertad a prueba.

Seguí leyendo Buscan a un hombre que cayó al río Negro junto a una retroexcavadora

En tanto la mujer imputada es acusada por el fiscal Fernando Romano de asociación para delinquir, rapiña agravada y hurto. Cumple prisión preventiva por 120 días, tiempo en el que recibirá un fallo judicial definitivo.

La Fiscalía indicó que el caso es conocido como "viudas negras".