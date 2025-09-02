Varias localidades bajo advertencia de Inumet por tormentas puntualmente fuertes

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) emitió en la tarde de este martes una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes . Se actualiza a la hora 16:00.

Una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes, indica el informe.

En zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.

image

Advertencia amarilla.

Mirá las localidades afectadas por la advertencia amarilla.

Canelones: Aguas Corrientes, Atlántida, Barra de Carrasco, Barros Blancos, Camino del Andaluz y ruta 84, Canelones, Ciudad de la Costa, Colonia Nicolich, El Pinar, Empalme Olmos, Estación Atlántida, Estación La Floresta, Estación Pedrera, Joaquín Suárez, Juanicó, La Floresta, La Paz, Las Piedras, Las Toscas, Los Cerrillos, Marindia, Migues, Neptunia, Pando, Parque del Plata, Paso Carrasco, Pinamar-Pinepark, Progreso, ruta 74, Salinas, San Antonio, San Bautista, San Jacinto, San Luis, San Ramón, Santa Lucía, Santa Rosa, Sauce, Soca, Tala, Toledo, Villa Aeroparque, Villa Crespo y San Andrés, Villa Felicidad y Villa San José.

Colonia: todo el departamento.

Durazno: Durazno, Feliciano, Ombúes de Oribe y Santa Bernardina.

Flores: todo el departamento.

Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Cardal, Chamizo, Florida, Goñi, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, San Gabriel y Sarandí Grande.

Montevideo: todo el departamento.

Río Negro: Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, Gartental, Los Arrayanes, Nuevo Berlín y Tres Quintas.

San José: todo el departamento.

Soriano: todo el departamento.