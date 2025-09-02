RECIBÍ EL NEWSLETTER
NUEVOS IMPUESTOS EN EL PRESUPUESTO

Orsi sobre los nuevos impuestos en el presupuesto: "Con las cifras reales de los compromisos y el déficit, hay que ajustar un poco"

El presidente Orsi fue consultado sobre los nuevos impuestos en la ley de presupuesto y sobre lo que dijo el subsecretario de Economía, acerca de que el programa del FA es “impagable”. ¿Qué respondió?

Orsi-setiembre-cerro-utu

El presidente Orsi fue consultado este martes en rueda de prensa sobre los temas que la oposición ha cuestionado en el proyecto de ley de presupuesto que el gobierno envió al Parlamento el domingo pasado.

Sobre los nuevos impuesto que se crean en la ley de presupuesto, y que la oposición señala como un incumplimiento de lo que había prometido en campaña electoral, Orsi respondió: “El tema impositivo está desde que en campaña nos planteamos aquello del impuesto global mundial. Por supuesto que después, con las cifras reales de lo que son los compromisos y el déficit, hay que ajustar un poco y poner la mira en la equidad y justicia tributaria. Son las discusiones de siempre y Los recursos que tienen que alcanzar para todas estas cosas que tenemos que cubrir”.

Programa del FA “impagable”.

Orsi con Cosse y Alejandro Sánchez y el ministro de Economía en la presentación del presupuesto ante la bancada del FA. Imagen: Presidencia.
Seguí leyendo

Yamandú Orsi recibió a senadores y diputados del FA para presentarles el presupuesto

Además, Orsi fue consultado sobre lo que dijo el subsecretario de Economía Martín Vallcorba, acerca de que el programa del Frente Amplio es “impagable”.

“Un programa no tiene fecha de finalización, es una puntería, después están los planes de gobierno y las prioridades, esto está clarísimo. Un programa es para que se aplique en 5, 10, 15 años. Un programa no lo podés presupuestar, se presupuesta un plan de gobierno, las prioridades, las normas”.

ORSI PROGRAMA Y PLAN DE GOBIERNO

Por último, el presidente fue consultado sobre la decisión de la oposición de retirarse de la coordinación política en el Senado, en momentos en que se empieza a debatir el presupuesto.

“Se va a volver a coordinar, soy optimista. El presupuesto es una ley fundamental, no solo para el gobierno, para que el país funcione. La sensatez es lo que va a primar”, respondió.

ORSI COORDINACION BIEN

Temas de la nota

