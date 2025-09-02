RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN LAVALLEJA

Un fallecido y dos lesionados graves tras el choque de un ómnibus, una camioneta y dos camiones en ruta 8

El choque múltiple ocurrió de mañana en el kilómetro 139 de ruta 8, entre un ómnibus, una camioneta y dos camiones. El conductor de la camioneta falleció cuando era atendido en Minas. Los dos conductores de los camiones sufrieron lesiones de gravedad.

Belso Rodríguez, vocero de Policía Caminera.

Foto: Policía Caminera.

Foto: Policía Caminera.

Foto: Policía Caminera.

Foto: Policía Caminera.

Foto: Policía Caminera.

Foto: Policía Caminera.

Según informa Policía Caminera, el accidente múltiple ocurrió a las 06:20 de este martes en el kilómetro 139 de ruta 8.

Accidente-triple-ruta-8-foto-Caminera
Foto: Policía Caminera.

Foto: Policía Caminera.

De acuerdo al informe de Caminera, la camioneta que circulaba de norte a sur embiste de atrás a un vehículo utilitario (camión de porte pequeño) que se encontraba detenido sobre la banquina auxiliando a otro de similares características con una falla mecánica.

dos sospechosos se entregaron por el homicidio de un joven de 18 anos en piedras blancas el viernes
Seguí leyendo

Dos sospechosos se entregaron por el homicidio de un joven de 18 años en Piedras Blancas el viernes

El informe indica que por el impacto, uno de los camiones vuelca y la camioneta es desplazada hacia la ruta, chocando contra el ómnibus que circulaba en sentido contrario, hacia el norte.

fotocaminera-accidente-ruta-8-un-muerto-camioneta-omnibus
Foto: Policía Caminera.

Foto: Policía Caminera.

“No se registran lesionados en el ómnibus”, asegura Caminera, mientras que “el conductor de la camioneta resulta politraumatizado grave”, y “los dos conductores de los vehículos estacionados resultan ambos con lesiones de entidad”.

Poco después fallece el conductor de la camioneta cuando era atendido por médicos en un centro de salud de Minas, agrega Caminera.

Caminera comenzó a canalizar la circulación por una vía de tránsito.

Temas de la nota

Lo más visto

video
EN LAVALLEJA

Un fallecido y dos lesionados graves tras el choque de un ómnibus, una camioneta y dos camiones en ruta 8
METEOROLOGÍA

Aviso especial de Inumet por tormentas fuertes y puntualmente severas a partir de este martes
SINIESTRO FATAL EN MARZO EN RUTA 8

Informe concluye que vuelco de ómnibus que dejó cuatro muertos se atribuyó "al factor humano"
zona franca

Empresa en zona franca uruguaya despide a 265 trabajadores tras alegar que un cliente dejó de contratar
hay condenados y una imputada

"Viudas negras" en Montevideo: encuentros luego de conversación por Tinder terminaron con hombres drogados y robados

Te puede interesar

Orsi sobre los nuevos impuestos en el presupuesto: Con las cifras reales de los compromisos y el déficit, hay que ajustar un poco video
NUEVOS IMPUESTOS EN EL PRESUPUESTO

Orsi sobre los nuevos impuestos en el presupuesto: "Con las cifras reales de los compromisos y el déficit, hay que ajustar un poco"
Imágenes cedidas a Subrayado. video
quedaron filmados

Con arma de alto poder de fuego, delincuentes rapiñaron una distribuidora en Lezica y prendieron fuego un auto
Foto: FocoUy.
INFORME DE METEOROLOGÍA

Rige una advertencia de Inumet por tormentas puntualmente fuertes con afectación en seis departamentos

Dejá tu comentario