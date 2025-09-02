RECIBÍ EL NEWSLETTER
quedaron filmados

Con arma de alto poder de fuego, delincuentes rapiñaron una distribuidora en Lezica y prendieron fuego un auto

Tres delincuentes encapuchados llegaron con a la distribuidora y amenazaron a empleados con al menos un arma. Escaparon con miles de pesos y, en la huida, incendiaron el auto que usaron.

Los delincuentes quedaron filmados.

Imágenes cedidas a Subrayado.

Imágenes cedidas a Subrayado.

A las 11:33 horas de este martes tres delincuentes encapuchados asaltaron una distribuidora de pollos ubicada en el barrio Lezica, Montevideo. Usaron al menos un arma con alto poder de fuego para amenazar a los empleados y hacerse del dinero.

Información primaria que maneja la Policía es que escaparon con $ 20.000. Luego de eso hicieron cuatro cuadras y abandonaron el vehículo que usaron. Lo prendieron fuego y escaparon en otro. Ese primer vehículo, un Subaru, estaba denunciado como robado.

Al lugar del incendio, en Santa María y Julio Verne, llegaron policías de PADO y URPM IV, que además hacen recorridas en la zona para intentar ubicarlos. En paralelo, efectivos del Centro Comando Unificado analizan cámaras de videovigilancia del lugar para intentar dar con los rapiñeros, que se encuentran prófugos.

Foto cedida a Subrayado.
Sobre el arma utilizada, la Policía está tratando de establecer si fue un arma larga o una con menor poder de fuego pero se le agrega un "kit roni", ampliando esa capacidad.

La distribuidora está ubicada en Montalvo y Santa María. Allí un empleado sufrió un culatazo en la cabeza y tuvo un corte en la cabeza. Subrayado accedió a imágenes que muestran la actuación de los delincuentes.

