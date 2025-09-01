RECIBÍ EL NEWSLETTER
METEOROLOGÍA

Aviso especial de Inumet por tormentas fuertes y puntualmente severas a partir de este martes

En zonas de tormenta se podrán registrar rachas de viento fuertes y muy fuertes, intensa actividad eléctrica y caída de granizo, advierte Meteorología.

tormenta-anoche-montevideo-foto-emiliano-gutierrez

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este lunes un aviso especial a la población por tormentas fuertes y puntualmente severas.

A partir de la tarde del martes 2, una masa de aire húmeda e inestable comenzará a afectar la zona norte, este y parte del centro-sur del país, generando tormentas fuertes, algunas puntualmente severas, advierte Meteorología.

En zonas de tormenta se podrán registrar rachas de viento fuertes y muy fuertes, intensa actividad eléctrica y caída de granizo.

Lluvias y tormentas en Uruguay- Foto: FocoUy
Gran parte del país bajo advertencia amarilla por tormentas fuertes y lluvias abundantes

El Inumet indica que las condiciones tenderán a mejorar hacia la noche del miércoles 3, se prevén mejoras temporarias.

