Aviso especial de Inumet por tormentas fuertes y puntualmente severas a partir de este martes

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este lunes un aviso especial a la población por tormentas fuertes y puntualmente severas.

A partir de la tarde del martes 2, una masa de aire húmeda e inestable comenzará a afectar la zona norte, este y parte del centro-sur del país, generando tormentas fuertes, algunas puntualmente severas, advierte Meteorología.

En zonas de tormenta se podrán registrar rachas de viento fuertes y muy fuertes, intensa actividad eléctrica y caída de granizo.

El Inumet indica que las condiciones tenderán a mejorar hacia la noche del miércoles 3, se prevén mejoras temporarias.

