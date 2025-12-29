Oddone: "Este cambio metodológico era una recomendación formulada por los servicios técnicos del MEF desde 2019"

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone , y el subsecretario Martín Vallcorba, dieron detalles este lunes del decreto del Poder Ejecutivo que prevé cambios en el Costo Promedio Equivalente (CPE) que afecta los aportes que se realizan los contribuyentes al Fondo Nacional de Salud ( Fonasa ).

En conferencia de prensa, Oddone aclaró que "es un cambio de naturaleza metodológica en la estimación del CPE". El ministro explicó que "este cambio metodológico era una recomendación formulada por los servicios técnicos del MEF hace mucho tiempo, desde el año 2019" y que "las dos administraciones anteriores no los tomaron en cuenta, por razones que a nosotros no nos corresponde considerar".

"Nosotros sí creímos que, por distintas circunstancias, era importante considerarlo, porque estrictamente la metodología actual, que está rigiendo, está subestimando el costo promedio de los usuarios del sistema de salud y por lo tanto, esa subestimación del costo de los usuarios a lo que lleva es que las contribuciones de Rentas Generales (son los impuestos que paga la gente) tenían que estar pagando excesivamente sobre el sistema de salud", justificó.

Oddone sostuvo que los técnicos del MEF identificaron dos oportunidades de mejora al diseño original de la metodología que "permiten una estimación más precisa, más ajustada a la relación de lo que se presta como servicio y lo que se paga por él" que "generan estos efectos en la devolución del Fonasa". "Creemos que se trata de una modificación sustancial" que "por supuesto, somos conscientes que tiene efectos relevantes en la discusión pública, en el interés de las personas", reconoció.

El titular del equipo económico enfatizó que los cambios mejoran la relación entre lo que el sistema de salud le brinda al usuario y lo que el usuario contribuye al sistema. Oddone citó las nuevas prestaciones que se incorporaron al sistema de salud como obligatorias como parte de un proceso de revisión que también incluye la financiación de las mismas.

Oddone afirmó que los cambios que se introducen no requieren modificaciones legales, porque la metodología está establecida en el decreto, y que no modifican los derechos de los usuarios a tener devolución de Fonasa. "Eso no se modifica. La devolución sigue estando vigente, lo que simplemente ocurre es que hay un cambio en cómo se calcula el costo promedio. En la medida que el costo promedio integra el criterio de la devolución, afecta la devolución de los usuarios", afirmó.

El ministró subrayó que los aportes mínimos que realizan los trabajadores no dependientes no se verán afectados por el cambio en la metodología del CPE. "Estos aportes mínimos están atados al CPE por vía legal. No obstante, no es el propósito del gobierno que las personas que trabajan en relación de no dependencia hagan un mayor aporte", remarcó.

Oddone aseguró que concurrirá a la Comisión Permanente del Parlamento para explicar los fundamentos técnicos y los efectos de los cambios metodológicos.

DETALLES

Vallcorba explicó que el Costo Promedio Equivalente (CPE) refleja el costo que le genera al Seguro Nacional de Salud la atención que el seguro le da a cada uno de los beneficiarios a lo largo de su vida.

Hasta ahora, el CPE se calcula, de acuerdo a la reglamentación de 2011, desde el nacimiento hasta la muerte de la persona, teniendo en cuenta la expectativa de vida de 75 años en el caso de los hombres y de 81 para las mujeres. Vallcorba indicó que esta metodología de cálculo arroja un costo que termina siendo menor que el que el seguro enfrenta en la actualidad.

Los cambios consisten en considerar el valor de las cápitas de los últimos 18 años, para adecuarse a la edad real del usuario, y no desde el nacimiento de la persona, ya que el Seguro Nacional de Salud se creó en 2008 y fue a partir de ahí que comenzó a recibir la atención médica. Ese promedio irá aumentando cada año, así como el seguro de salud.

Además, el otro cambio metodológico no toma en cuenta la expectativa de vida sino que se toman en cuenta las curvas de supervivencia, distribuyendo la esperanza de vida específica de cada usuario, según la franja etaria a la que corresponda.

"Esto nos permite aproximarnos de manera mucho más precisa al costo que efectivamente le genera al seguro la atención y la cobertura de nuestra salud", afirmó.

Vallcorba explicó que el cambio metodológico se realiza a fin de año, que es cuando se revisan y se reajustan los precios y parámetros del sistema de salud, como la cuota Fonasa, las cuotas individuales y el CPE.

El jerarca reconoció el impacto que tendrá en la devolución del Fonasa, que se realiza con respecto a los excedentes al CPE que realizan los contribuyentes.

Vallcorba recordó que la devolución de Fonasa en 2025 alcanzó a unas 155.000 personas. Fue, por ejemplo, para un trabajador sin hijos ni cónyuge a cargo, a los valores vigentes, recibió devolución para ingresos superiores a 138.000 pesos y con hijos a cargo con ingresos por 310.000 pesos mensuales.

A partir de los cambios al CPE, el subsecretario del MEF estimó que la cifra de personas beneficiadas con la devolución de Fonasa se reducirá entre 60.000 y 70.000 personas. Aclaró que esto no afectará la devolución que se hará en setiembre de 2026, sino que será recién la de 2027.

El impacto en la menor devolución será de entre 70 y 80 millones de dólares. Vallcorba indicó que esa menor devolución impactará también en la reducción del déficit del Fonasa que fue de 820 millones de dólares en 2024.