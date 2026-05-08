Una mujer denunció que un taxista ingresó a su casa sin permiso, la abrazó y la manoseó

Una mujer presentó una denuncia en la Policía y ante Radio Taxi 141 contra el chofer de coche con taxímetro, a quien acusó de ingresar a su casa sin autorización, abrazarla y tocarla inapropiadamente.

La denunciante contó a Subrayado que el hecho se registró cuando recibió una silla a través de un taxi. En ese momento, el conductor le dijo que era muy pesada y le ofreció su ayuda para entrarla a su domicilio.

La mujer se negó y ante la insistencia del hombre, le reiteró su negativa. Ella tomó la silla y cuando pretendió entrar a su casa, el taxista se paró detrás suyo, de acuerdo a su relato, y le agarró la silla.

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Al ingresar a la vivienda, ella le dijo que la dejara detrás de la puerta. El hombre colocó la silla en el lugar, se giró, trancó la puerta y colocó la llave arriba de una estantería. La denunciante relató que el conductor la abrazó y la manoseó varias veces, pero ella trataba de anteponer sus brazos para generar una distancia con él.

Como la mujer trabaja desde su domicilio con tres teléfonos activos, en un determinado momento, sonó un bip y ella le manifestó que debía contestar. Fue ahí que pudo enviar un mensaje a su pareja, contándole lo que ocurría y le compartió el contacto de un vecino para que acudiera en su ayuda.

Cuando el vecino llegó a la casa, el hombre se encerró en el baño y salió tiempo después. En total, el episodio duró unos 30 minutos. El taxista se despidió y se fue. A los pocos minutos de haberse retirado de la casa le mandó un mensaje preguntándole cómo estaba.

La denuncia policial fue presentada en la seccional 12.

Desde la Patronal del Taxi se indicó a Subrayado que se tomó el testimonio de la denunciante y se convocó al chofer, quien negó haber ingresado a la vivienda. Se trata de un conductor sin denuncias anteriores.