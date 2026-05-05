"Visita muy positiva", definió Lubetkin las reuniones de Orsi con empresarios brasileños en San Pablo

El presidente Yamandú Orsi junto al canciller Mario Lubetkin y el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, se reunieron durante la jornada de este martes con empresarios brasileños en San Pablo.

Los encuentros fueron con "un conjunto importante de grandes empresarios brasileros que han demostrado un particular interés y disponibilidad de pasar a una nueva fase en los niveles de desarrollo comercial e inversiones brasileras en Uruguay", explicó Lubetkin en comunicación con Subrayado desde Brasil.

Grandes empresarios de minería, logística, sector financiero e inversiones, producción alimentaria, turismo y sector de servicios, celulosa, soja, farmacéutica, metalúrgica, entre otras áreas han manifestado interés en avanzar hacia nueva fase en el área comercial entre Uruguay y Brasil, y por eso el diálogo personalmente con el presidente Orsi.

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Lubetkin recordó que semanas atrás el mandatario se reunió con un grupo de empresarios argentinos en Buenos Aires. "Esto ya no es simplemente una acción del presidente, el ministro de Economía o del canciller, o del gobierno, hacia los países fronterizos", dijo y recordó las reuniones con empresarios chinos en el marco de la gira oficial junto a un centenar de empresarios.

Además, en el marco del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, el canciller recordó el viaje a Barcelona hace una semana y la reunión con empresarios españoles. También, empresarios italianos y alemanes han expresado interés en entrar en una nueva fase de su relación con Uruguay, con expectativas de poder seguir avanzar en un crecimiento hacia el comercio y los negocios.

Para Lubetkin fue una "visita muy positiva, y seguiremos avanzando, porque esta es política de gobierno, de seguir intensificando nuestra acción en el área económica y comercial para mejorar el escenario económico de nuestro país, generar crecimiento y reducir la pobreza y la desocupación".