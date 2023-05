Ocho personas ya declararon en Fiscalía en la investigación contra Penadés por delitos sexuales

"Por el momento, la fiscal no solicitó ningún tipo de desafuero. La investigación continúa. No hay ninguna solicitud de desafuero solicitada por parte de la fiscal", se aclaró desde Fiscalía. No se descarta que a futuro pueda pedirla, pero dependerá de cómo avance la investigación.

Penadés declaró por una hora y media ante Ghione, que lo investiga tras ser acusado por la militante nacionalista, Romina Celeste, de haber abusado de ella cuando era menor de edad.

Tras la acusación de Romina Celeste, a la causa contra el senador nacionalista se sumó la declaración de varias personas que acusan a Penadés de abuso sexual.

Penadés afirmó estar “tranquilo”, según dijo a su llegada a la sede de la Fiscalía de Delitos Sexuales, y se retiró sosteniendo: “No me arrepiento de nada, porque no cometí ningún delito”.

El legislador del Partido Nacional compareció como indagado en el marco de la investigación que busca determinar si incurrió en el delito de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo, establecido en el artículo 4 de la ley 17.815 de Violencia sexual contra niños, adolescentes o incapaces.

La norma establece que “el que pagare o prometiere pagar o dar a cambio una ventaja económica o de otra naturaleza a persona menor de edad o incapaz de cualquier sexo, para que ejecute actos sexuales o eróticos de cualquier tipo, será castigado con pena de dos a doce años de penitenciaría”.

El desafuero de Penadés, pedido por Ghione, iniciará un trámite ante la Justicia, será elevado a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), la que lo remitirá al Parlamento para su consideración.

La abogada y profesora de Derecho Constitucional, Paula Garat, explicó a Subrayado que la solicitud requiere una mayoría especial de dos tercios del total de componentes de la cámara para se aprobada, según lo establece el artículo 114 de la Constitución.

El diputado y profesor de Derecho Constitucional, Eduardo Lust, aseguró a Subrayado que el desafuero debe ser tratado por la Cámara de Representantes, porque fue electo como diputado, y en el Senador, asumió como suplente de Luis Alberto Heber, cuando asumió como ministro de Transporte el 1 de marzo de 2020.