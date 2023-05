Penadés: "No me arrepiento de nada, porque no cometí ningún delito", dijo a la salida de Fiscalía

ABOGADO PENADES SALIDA

Al ser consultado por los medios de comunicación sobre si se arrepentía de algo, Penadés contestó: "Absolutamente de nada. No me arrepiento de nada, porque no cometí ningún delito".

Penadés compareció como indagado en el marco de la investigación que busca determinar si incurrió en el delito de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo, establecido en el artículo 4 de la ley 17.815 de Violencia sexual contra niños, adolescentes o incapaces.

La norma establece que "el que pagare o prometiere pagar o dar a cambio una ventaja económica o de otra naturaleza a persona menor de edad o incapaz de cualquier sexo, para que ejecute actos sexuales o eróticos de cualquier tipo, será castigado con pena de dos a doce años de penitenciaría".

Penadés fue acusado públicamente por redes sociales por la militante nacionalista Romina Celeste, de haber abusado sexualmente de ella cuando era menor de edad. Luego, ante la Fiscalía se presentaron otros testimonios que acusaban al senador blanco por delitos de índole sexual.

También compareció este jueves el profesor de Historia, Sebastián Mauvezin, también señalado por Romina Celeste es las acusaciones que involucran a Penadés. Se retiró de la Fiscalía pasadas las 17 horas.

El 29 de marzo, Penadés emitió una declaración pública en la que negó las acusaciones en su contra y anunció que demandará ante la Justicia a quienes lo señalan de cometer esos delitos.

“Todos ustedes conocen mi orientación sexual, nunca he engañado sobre la misma, nunca me he escondido ni nunca he relegado de la misma, por el contrario, pero he siempre intentado separarla de la vida política y de la vida pública y estoy muy orgulloso de lo que soy. No reniego de lo que soy. Tengo mi orientación sexual y no reniego de ella. Lo que no admito bajo ninguna circunstancia es que por tener esa orientación sexual alguien me pueda acusar de pedófilo o alguien pueda sustentar las cosas que hoy lamentablemente se están diciendo”, afirmó el legislador nacionalista.

Fotos: Gastón Britos y Dante Fernández / FocoUy