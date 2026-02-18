La Fiscalía dispuso presencia de familiares del pescador desaparecido en Cabo Polonio para realizar una prueba de ADN respecto al cuerpo que apareció este miércoles en Maldonado, informó el vocero de la Armada Nacional, Alejandro Pérez.
Fiscalía pidió prueba de ADN de familiares del pescador desaparecido por cuerpo encontrado frente a Laguna Garzón
El cuerpo tiene "entre una semana y un poco más de días en el mar", señaló el prefecto de Maldonado, Sebastián Sorribas. Agregó que el hombre tenía "entre 40 y 50 años".
"El cuerpo está en muy avanzado estado de descomposición", sostuvo el vocero. Se espera que los familiares vayan este jueves a Maldonado para hacer el reconocimiento del cuerpo, luego de la prueba de ADN.
El cuerpo de un hombre fue hallado en el mediodía de este miércoles en el Océano Atlántico, en la zona de la Laguna Garzón, límite de los departamentos de Maldonado y Rocha. Se trata de un hombre de "entre 40 y 50 años", que lleva "entre una semana y un poco más de días en el mar", informó el prefecto de Maldonado, Sebastián Sorribas.
Seguí leyendo
Fiscalía solicitó imposición de medidas al conductor del ómnibus que embistió a una mujer de 77 años
Temas de la nota
Lo más visto
Claudio Gaucher
Geólogo advierte dificultades para excavar túneles en el Centro por presencia de granito
ZONAMÉRICA
Empresa Sabre comunicó a funcionarios que habrá entre 150 y 200 despidos
MONTEVIDEO
Barco canceló entrada al puerto por conflicto y "cantidad de contenedores quedaron sin embarcar", denuncian exportadores
CANAL 10
Eduardo "Colo" Gianarelli será el conductor de "Gran Hermano Uruguay"
CONDUCTOR DE GRAN HERMANO URUGUAY
Dejá tu comentario