MALDONADO

Fiscalía pidió prueba de ADN de familiares del pescador desaparecido por cuerpo encontrado frente a Laguna Garzón

El cuerpo tiene "entre una semana y un poco más de días en el mar", señaló el prefecto de Maldonado, Sebastián Sorribas. Agregó que el hombre tenía "entre 40 y 50 años".

Imagen cedida a Subrayado. Hallazgo en zona de Laguna Garzón este miércoles.

La Fiscalía dispuso presencia de familiares del pescador desaparecido en Cabo Polonio para realizar una prueba de ADN respecto al cuerpo que apareció este miércoles en Maldonado, informó el vocero de la Armada Nacional, Alejandro Pérez.

"El cuerpo está en muy avanzado estado de descomposición", sostuvo el vocero. Se espera que los familiares vayan este jueves a Maldonado para hacer el reconocimiento del cuerpo, luego de la prueba de ADN.

El cuerpo de un hombre fue hallado en el mediodía de este miércoles en el Océano Atlántico, en la zona de la Laguna Garzón, límite de los departamentos de Maldonado y Rocha. Se trata de un hombre de "entre 40 y 50 años", que lleva "entre una semana y un poco más de días en el mar", informó el prefecto de Maldonado, Sebastián Sorribas.

