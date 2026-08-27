Ocho detenidos en allanamientos para aclarar el quíntuple homicidio en El Monarca

El Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos realizó este jueves de mañana más de 10 allanamientos en el barrio La Chancha, en investigaciones para aclarar el quíntuple homicidio cometido el 10 de julio pasado en El Monarca .

El quíntuple homicidio ocurrió en una casa del barrio El Monarca, en Montevideo, donde se encontraba parte de la familia de los Suárez, un grupo criminal que opera en Villa Española. Las víctimas fueron dos jóvenes de 18 años, un hombre de 28, una mujer de 32 y su hija, una adolescente de 14 años, que había quedado gravemente herida y murió más tarde en un centro médico.

Según la reconstrucción de Subrayado, cuatro personas llegaron al lugar en dos motos. Tres de ellas saltaron el muro de la vivienda e ingresaron al grito de "Policía", tras lo cual se escucharon varios disparos. Los tres hombres eran hermanos y tenían antecedentes penales, mientras que la mujer de 32 años era suegra de uno de ellos. La familia se había mudado desde Villa Española hacía algunos meses y había mantenido enfrentamientos con el grupo de los Albín. Los Suárez de esta investigación no tienen relación con Luis "Betito" Suárez, del Cerro.

Tras diversas investigaciones, efectivos del Departamento de Homicidios irrumpieron este jueves a primera hora de la mañana en La Chancha —lindero a Punta de Rieles— con órdenes de detención. Los mismos policías venían de realizar ocho allanamientos este miércoles para aclarar el homicidio de un niño de 12 años en las canteras del Parque Rodó. En ese procedimiento hubo seis detenidos que, ahora, están a disposición de la Justicia.

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