Detienen a seis jóvenes por el homicidio del niño de 12 años en las canteras del Parque Rodó

El Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos detuvo a seis personas por el homicidio del niño de 12 años, ocurrido en la madrugada del 12 de julio en las canteras del Parque Rodó , informaron fuentes policiales a Subrayado.

Los arrestos se produjeron este miércoles de mañana durante ocho allanamientos en el barrio Flor de Maroñas, en Montevideo. Además, los efectivos incautaron una pistola, un revólver y dos rifles, y municiones, dentro de las viviendas.

Los detenidos son tres jóvenes de 20 años, otros dos de 22 y 25 y una joven de 20 años. Uno de ellos con antecedentes penales. Todos están a disposición de la Fiscalía de Homicidios de 1.° turno, a cargo de Sabrina Flores.

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El Ministerio del Interior informó que el objetivo eran estos seis jóvenes, luego de realizar "un minucioso análisis de información y tareas de campo" que permitieron "recolectar medios de pruebas suficientes".

Tras el procedimiento, dos autos serán periciados para establecer si aportan indicios relevantes para la investigación.

Balacera en Parque Rodó terminó en homicidio

El homicidio ocurrió en la madrugada del 12 de julio en las canteras del Parque Rodó, durante una concentración de unas 200 motos y autos que participaban de picadas en la rambla, detrás del Teatro de Verano.

En medio de la concentración, una moto pasó por el lugar y desde ella efectuaron varios disparos, según los testimonios recogidos por la Policía.

Un niño de 12 años murió tras recibir un disparo en el pecho. Además, un adolescente de 14 años y un joven de 22 resultaron heridos. Los tres pertenecían a la familia Puglia, vinculada al narcotráfico en el barrio Villa Española.

El adolescente recibió disparos en el pecho y en una pierna. Otras tres personas, de 26, 30 y 54 años, también resultaron heridas durante la balacera.

Los heridos fueron trasladados por particulares al Hospital Pasteur, al Pereira Rossell y a la mutualista La Española. En el Pasteur se constató el fallecimiento del niño a la hora 1:50.

Cuando la Policía llegó a las canteras, decenas de motos y vehículos se retiraban del lugar. Algunos de los presentes arrojaron piedras contra los patrulleros, según el informe policial de entonces, lo que dificultó la preservación de la escena.

Policía Científica encontró en el lugar una moto Kawasaki de alta cilindrada abandonada y varios casquillos de calibre 9 milímetros.

La investigación está a cargo del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos. Los seis detenidos quedaron a disposición de la Justicia.