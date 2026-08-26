Allanamientos en Barros Blancos por el asalto al banco en Pando: Policía confirma avances en la investigación

La Policía hizo allanamientos este miércoles de mañana en Barros Blancos, Canelones, por el asalto a un banco ocurrido el lunes. Los procedimientos terminaron sin detenidos, pero las autoridades aseguran que hubo avances en la investigación.

Los allanamientos fueron realizados por la Policía en el marco de la investigación por el robo a la sucursal bancaria. De momento, no trascendieron detalles sobre los lugares registrados ni sobre qué elementos fueron incautados.

Los procedimientos terminaron sin personas detenidas. El jefe de Policía de Montevideo, Fabio Quevedo, prevé realizar declaraciones a la prensa durante la tarde de este miércoles y brindar más información sobre el avance de la investigación.

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Hubo varios allanamientos en Barros Blancos por el millonario asalto al Banco República de Pando. La Policía avanza en la investigación para dar con los cinco delincuentes.

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El asalto ocurrió el lunes y duró poco más de un minuto. Los delincuentes golpearon a un guardia de seguridad y le quitaron su arma de fuego.

Los asaltantes se llevaron $10 millones, USD 70.000 y 90.000 euros. Convertido a dólares, el monto total robado asciende a unos USD 420.000, según el tipo de cambio.

El robo ocurrió durante un momento de la operativa habitual de la sucursal. Por razones de seguridad, las autoridades no brindaron detalles sobre el lugar exacto de donde fue retirado el dinero.

Tras el asalto, los delincuentes escaparon en un auto de alta gama. El vehículo fue chocado y abandonado en Barros Blancos, barrio donde tuvieron lugar los allanamientos este miércoles.

Luego intentaron, sin éxito, robar otro auto que estaba estacionado en el jardín de una casa. Finalmente, le quitaron la camioneta a un conductor que pasaba por el lugar y escaparon.

La Policía analiza ahora la información recogida en las distintas escenas del caso para identificar y detener a los responsables. Uno de los delincuentes actuó durante todo el asalto a cara descubierta.