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SOLO Y A CARA DESCUBIERTA

Esta es la imagen del delincuente que ingresó primero a robar a la sucursal del BROU en Pando

Entró solo y a cara descubierta. Los investigadores creen que ingresó a verificar si la situación adentro estaba de acuerdo a lo previsto y avisó a los demás que entraron segundos después armados, encapuchados y con guantes.

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La Policía avanza en la investigación del robo de 10 millones de pesos, 70.000 dólares y 90.000 euros a la sucursal del Banco República (BROU) de Pando. Entre los elementos que analizan los policías están las imágenes de las cámaras de seguridad del interior de la institución.

En uno de los registros, al que accedió Subrayado, se ve cuando uno de los cuatro delincuentes ingresó solo y a cara descubierta al local bancario ubicado en Artigas y Solís, minutos antes de las 18 horas.

Los investigadores creen que entró primero a verificar si la situación adentro estaba de acuerdo a lo previsto y avisó a los demás ladrones que ingresaron segundos después armados, encapuchados y con guantes.

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Estuvieron un minuto, amenazaron a los guardias de seguridad, les robaron dos revólveres, le dieron un culatazo en la cabeza a uno de ellos, pusieron el dinero en una bolsa de residuos y salieron.

Tras cometer el atraco, los cuatro delincuentes fugaron en un auto Mercedes Benz de alta gama negro que los esperaba afuera de la sucursal. A los cuatro kilómetros, los ladrones se desesperaron, despistaron, chocaron y terminaron en una cuneta en Barros Blancos, próximo a la ruta 101. Entraron a una casa a robar otro auto y, como no pudieron, volvieron a correr y rapiñaron a una camioneta que circulaba para fugar por la ruta 8 hacia Montevideo.

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